Plan Roșu de intervenție a fost activat la Brateiu, județul Sibiu, după ce un microbuz a fost implicat într-un accident în care au fost răniți șapte oameni, dintre care cinci minori. Toți cei implicați sunt conștienți și primesc îngrijiri medicale.
Plan Roșu activat în județul Sibiu după un accident cu 7 persoane, dintre care 5 minori
Sursă foto: ISU Sibiu
Gabriel Pecheanu
21 dec. 2025, 18:04, Social

Autoritățile au activat Planul Roșu de intervenție în localitatea Brateiu, județul Sibiu, ca urmare a unui accident rutier în care au fost implicate un microbuz și șapte persoane, dintre care cinci minori. Toți cei implicați au reușit să se autoevacueze și primesc îngrijiri medicale la fața locului.

Potrivit ISU Sibiu, accidentul s-a produs în această seară, iar la fața locului au fost mobilizate mai multe echipaje pentru acordarea primului ajutor și gestionarea situației:

  • un echipaj SMURD;

  • o autospecială de transport personal și victime multiple;

  • o autospecială de stingere;

  • două ambulanțe SAJ.

Potrivit primelor informații, toate cele șapte persoane implicate în accident sunt conștiente și autoevacuate, iar echipajele medicale le evaluează starea în aceste momente.

