Coloană de 11 kilometri pe A1, din cauza numărului mare de autovehicule care intră în țară

Traficul se desfășoară cu dificultate pe autostrada A1, în zona nodului rutier Margina, unde s-a format o coloană de aproximativ 11 kilometri pe sensul Nădlac–București. Polițiștii spun că sunt multe mașini care intră în țară și se deplasează spre Capitală.
Rareș Mustață
21 dec. 2025, 17:41, Social

Circulația rutieră este îngreunată pe autostrada A1, în județul Timiș, la kilometrul 426, în zona nodului rutier Margina, din cauza numărului mare de autovehicule care intră în țară și se deplasează spre București.

Potrivit IPJ Timiș, pe acest sector s-a format o coloană de vehicule cu o lungime de aproximativ 11 kilometri.

Blocajul este cauzat de faptul că DN 68A nu poate prelua fluxul ridicat de mașini care coboară de pe autostradă, ceea ce duce la încetinirea traficului pe A1.

Polițiștii se află în zonă pentru dirijarea circulației și reducerea disconfortului pentru șoferi.

Pentru fluidizarea traficului, autoritățile recomandă folosirea unor rute ocolitoare, printre care: Autostrada A1 -Centura municipiului Arad, cu ieșire spre DN7 (E68), Autostrada A6 Lugoj -DN6 (E70), ieșirea de pe A1 la Traian Vuia, cu legături spre DN6, DN68A sau DN7.

Conducătorii auto sunt sfătuiți să se informeze înainte de plecare asupra condițiilor de trafic, să respecte indicațiile polițiștilor și regulile de circulație și să manifeste răbdare în zonele aglomerate.

