Ninge în toată țara, cel mai mult în nordul și centrul țării. Trafic în condiții de iarnă

Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române, la nivel național se circulă în general în condiții de iarnă, fiind precipitații sub formă de ninsoare, îndeosebi în județele aflate în partea nordică și centrală a țării. Se acționează atât cu utilaje de deszăpezire, cât și cu material antiderapant.

În zona de sud a țării sunt precipitații sub formă de ploaie, pe alocuri sunt condiții de formare a poleiului, se acționează cu material antiderapant.

Sunt impuse restricții de circulație, în urma condițiilor meteorologice. Astfel, în județul Caraș-Severin, traficul este oprit pe DN 6, între localitățile Armeniș și Slatina-Timiș, precum și în zona localității Domașnea; DN 58, între localitățile Soceni și Brebu.

În județul Harghita a fost impusă o restricție tonaj pentru autoturismele mai mari de 7.5 tone pe DN 15A, între localitățile Toplița și Borsec.

În județul Sălaj a fost impusă o restricție de tonaj pentru autoturismele mai mari de 7.5 tone pe DN 1F, în zona localității Meseș, tronson kilometric 68 – 80.

În județul Timiș, traficul este oprit pe DN 68A, în afara localității Coșava, din cauza unui ansamblu rutier rămas înzăpezit, care îngreunează intervenția utilajelor de deszăpezire.

Pentru o călătorie în siguranță în aceste condiții de iarnă, polițiștii rutieri pe recomandă șoferilor să circule cu viteză adaptată condițiilor de trafic și de drum, să evite orice manevră riscantă, să mărească distanța de siguranță între autovehicule, să adopte o conduită responsabilă pe toată durata deplasării și să nu pătrundă pe drumuri închise traficului rutier. De asemenea, polițiștii reamintesc faptul că deplasarea pe suprafețe carosabile acoperite cu polei, gheață sau zăpadă, este obligatorie a se face cu autovehicule echipate cu anvelope de iarnă, celor care parcurg zone de munte li se recomandă și montarea lanțurilor.