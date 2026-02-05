Prima pagină » Social » Traficul rutier, restricționat pe timpul nopții în Pasajul Băneasa

Traficul rutier, restricționat pe timpul nopții în Pasajul Băneasa

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere anunță restricții de trafic pe Șoseaua București – Ploiești (DN1). Restricțiile sunt necesare pentru demontarea unor echipamente de monitorizare existente în Pasajul Băneasa
Traficul rutier, restricționat pe timpul nopții în Pasajul Băneasa
Mediafax Foto. Imagine cu caracter ilustrativ
Laurentiu Marinov
05 feb. 2026, 12:37, Social

Potrivit anunțului CNAIR, în zilele de 06.02.2026 și 07.02.2026, în intervalul orar 23:00 – 04:00, se instituie restricții de trafic pe Șoseaua București – Ploiești (DN1), în Pasajul Băneasa.
În data de 06.02.2026 se va închide traficul rutier pe banda 1 în Pasajul Băneasa, pe sensul către București;
În data de 07.02.2026 se va închide traficul rutier pe banda 1 în Pasajul Băneasa, pe sensul către Otopeni.
Restricțiile de trafic se vor aplica la ora 23:00 și se vor încheia în jurul orei 04:00.
Aceste restricții sunt necesare pentru demontarea unor echipamente de monitorizare existente în Pasajul Băneasa.

Recomandarea video

BREAKING Oligarhul moldovean Ilan Șor joacă un rol-cheie într-o afacere prin care Rusia fentează sancțiunile internaționale. Rețeaua A7, o afacere de 98 de miliarde de dolari
G4Media
Antena 1, acuzată că a "regizat" Power Couple. Detaliul observat de telespectatori în timpul eliminării de azi-noapte: "Dani Oțil ajută familia Zmărăndescu"
Gandul
Ruxandra Luca s-a autodenunțat! Adevărul despre relația ascunsă cu medicul: durează de aproape 7 luni
Cancan
FOTO. Sportiva e gata să pozeze în celebra revistă pentru bărbați: „Îmi place să văd fotografiate lucruri de genul ăsta”
Prosport
Dorin Dumitran, profiler al Poliției Române, despre copiii care ucid: „Ei se modelează, aproape definitiv, prin contactul cu cei de aceeaşi vârstă, cu cei din jurul lor, cu cei din comunitatea apropiată sau extinsă”
Libertatea
Cei 2.000.000 de pensionari din România care primesc 150 lei în plus la pensie, în fiecare lună. Cine se încadrează
CSID
Prim contact cu noile modele din gama actualizată Dacia 2026. ProMotor, prezent la testele internaționale de la Nisa
Promotor