Accident în Băile Felix: Un bărbat a murit după ce a intrat cu autoutilitara într-un pârâu

„În jurul orei 12.20, ISU Bihor a fost sesizat cu privire la producerea unui accident rutier în Băile Felix, în urma căruia o autoutilitară a ajuns în pârâul Peța, apelantul precizând că șoferul autovehiculului se afla în stare de inconștiență”, se arată în informarea emisă de autorități.

Potrivit informării, pompierii Gărzii 1 Mai și ai Detașamentului 1 Oradea au intervenit cu două autospeciale de intervenție, din care una de descarcerare grea, cu paravan de protecție vizuală a victimei. La fața locului a intervenit și o ambulanță de terapie intensivă mobilă din cadrul SMURD Oradea.

La fața locului, serviciile de intervenție au evacuat victimă din autoutilitară și au început manevrele de resuscitare, însă, din nefericire, victima nu a răspuns, medicii declarând decesul acestuia.