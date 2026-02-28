Neil Sedaka, legendă a muzicii pop americane, a murit la 86 de ani

Artistul a fost transportat de urgență la spital în Los Angeles în cursul zilei de vineri, însă cauza decesului nu a fost făcută publică. Familia sa l-a descris într-un comunicat drept „o adevărată legendă a rock and roll-ului” și „o inspirație pentru milioane de oameni”.

Născut în 1939, la New York, Sedaka a fost un copil-minune al pianului, obținând la doar nouă ani o bursă la prestigioasa Juilliard School. Inițial pregătit pentru o carieră de pianist concertist, el s-a orientat ulterior către muzica pop, descoperindu-și talentul pentru compoziție și interpretare.

La 13 ani l-a cunoscut pe Howard Greenfield, alături de care a format un parteneriat care avea să dureze mai bine de un deceniu. Sedaka a fost asociat cu celebrul Brill Building din Manhattan, un veritabil „laborator” de hituri care a lansat și carierele unor artiști precum Paul Simon, Burt Bacharach și Carole King.

Între 1959 și 1963, Sedaka a vândut peste 25 de milioane de discuri și a fost nominalizat la primul său premiu Grammy în 1962. A cunoscut succesul în perioada premergătoare dominate de The Beatles, fenomen care i-a afectat însă cariera în anii ’60.

Revenirea a avut loc în anii ’70, când a colaborat cu Elton John și casa acestuia de discuri, Rocket Records.

De-a lungul carierei, Sedaka a compus și pentru alți artiști de renume, printre care Connie Francis („Stupid Cupid”), Captain & Tennille („Love Will Keep Us Together”), dar și pentru ABBA, pentru care a scris versurile în limba engleză ale piesei „Ring Ring”.

A mai semnat compoziții pentru Patsy Cline, Engelbert Humperdinck, The Carpenters și Cher.

Deși succesul comercial s-a diminuat în anii ’80, Neil Sedaka a continuat să concerteze și să rămână activ în industrie timp de peste șase decenii, lăsând în urmă un catalog impresionant de hituri care au marcat istoria muzicii pop.