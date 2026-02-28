Israelul atacă Iranul, stare de urgență declarată la nivel național

UPDATE 2: Fum gros în Teheran

Conform NYTimes, un fum gros se ridică din districtul din Teheran unde locuiește în mod normal liderul suprem, ayatollahul Ali Khamenei, potrivit ziarului iranian Shargh.

Locuitorii din Teheran au raportat, de asemenea, că au văzut fum ridicându-se din district, unde se află și palatul prezidențial și Consiliul Național de Securitate.

Al Jazeera transmite că ayatollahul Ali Khamenei nu se află în capitală. A fost transportat către o locație necunoscută din țară.

UPDATE Explozii auzite în Teheran

Trei explozii masive au fost auzite în centrul Teheranului, potrivit agenției de știri semioficiale iraniene Fars.

Primele rapoarte israeliene arată că ar fi vorba despre o tentativă de asasinat asupra președintelui iranian Masoud Pezeshkian.

Noi explozii auzite la Teheran, al doilea val de atacuri aeriene israeliene este în curs de desfășurare.

„Acesta va fi un atac comun israeliano-american”, anunță postul de televiziune de stat, Kann.

Știrea inițială

Anunțul a fost făcut în timp ce un nor gros de fum se ridica din centrul capitalei iraniene, Tehran, notează AP.

Televiziunea de stat iraniană a confirmat producerea exploziei, fără a oferi detalii suplimentare.

În același timp, sirenele de alarmă au răsunat în mai multe zone din Israel.

Armata israeliană a precizat că alerta preventivă a fost emisă „pentru a pregăti populația pentru posibilitatea lansării de rachete către statul Israel”.

Inițial, martori au relatat despre o explozie în Teheran, fără un comentariu imediat din partea autorităților iraniene.

Incidentul are loc pe fondul tensiunilor ridicate dintre Iran și Statele Unite ale Americii privind programul nuclear al Teheranului.