Chiar dacă au fost temperaturi extrem de scăzute, ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, spune că șantierele sunt deschise atât pe calea ferată, cât și pe rutier.
Serban: În ciuda gerului, șantierele sunt deschise atât pe calea ferată, cât și pe rutier
foto: Facebook
Laura Buciu
22 ian. 2026, 13:47, Politic

„2026 este un an extrem de important pentru infrastructura de transport a României. Ședințe, analize, planuri, proiecte, toate sunt pe masa de lucru și ceea ce proiectăm acum își va arăta roadele în curând. În ciuda gerului, șantierele sunt deschise atât pe calea ferată, cât și pe rutier”, spune, joi, Șerban, pe Facebook.

Potrivit ministrului Transporturilor, tunelurile de pe A1 au „o rată de progres spectaculoasă”, A7 își continuă drumul spre finalizare, la fel și A0 Nord, în vreme ce, pe A8 începe proiectarea pe sectorul montan în totalitate.

„Constructorii din domeniul feroviar își doresc ca anul acesta să ajungă în prim plan, iar această concurență frumoasă între rutier și feroviar va genera realizări remarcabile”, mai spune ministrul.

