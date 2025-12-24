Atacurile asupra porturilor provoacă o scădere a exporturilor de alimente din Ucraina. Există riscul apariției unei crize mondiale

Exporturile de alimente ale Ucrainei au fost afectate în ultimele săptămâni de intensificarea atacurilor rusești asupra porturilor. În ciuda eforturilor de a redirecționa transporturile către calea ferată, comerțul a fost afectat, a declarat miercuri un sindicat al fermierilor ucraineni, citat de Reuters.

Ucraina este unul dintre cei mai mari exportatori de grâu și porumb din lume și principalul exportator de ulei de floarea-soarelui. Blocadă rusească provocată de război, a agravat penuria globală de alimente în ultimii ani.

Cele mai multe exporturi de alimente ucrainene au fost reluate din 2023. Capacitatea de export a scăzut brusc în această lună ca urmare a intensificării atacurilor cu drone și rachete asupra porturilor din regiunea Odesa.

Atacurile asupra Odesei au dat peste cap comerțul global

Sindicatul UAC a transmis că unii exportatori de grâu nu și-au respectat contractele de livrare a transporturilor în decembrie. Conform estimărilor, cel puțin unul dintre cele trei porturi cheie folosite la export fie este inactiv, fie funcționează la 20% din capacitatea sa.

De asemenea, au fost deteriorate rutele logistice care leagă restul Ucrainei de porturile fluviale. Acestea au contribuit la compensarea pierderii unor porturi maritime importante încă de la începutul războiului.

„Rusia atacă porturile noastre, reducându-ne potențialul de export… Fără ape adânci și ape fluviale, exporturile noastre vor scădea semnificativ”, a explicat UAC în raportul săptămânal.

Ucrainenii susțin că până la 22 decembrie, doar 375.000 de tone metrice de grâu au fost exportate, dintr-un total de 1 milion de tone contractate pentru export în decembrie.

Pentru porumb, 1,5 milioane de tone au fost expediate până în prezent din cele 2 milioane de tone contractate. În cazul uleiului de porumb, 275.000 de tone au fost expediate din cele 410.000 de tone contractate.

„Unii comercianți au intrat în incapacitate de plată, iar unele contracte sunt reprogramate pentru ianuarie din cauza capacității insuficiente din porturi”, a mai transmis UAC.

În decembrie anul trecut, Ucraina a exportat 800.000 de tone de grâu, 2,6 milioane de tone de porumb și 378.000 de tone de ulei de floarea-soarelui.

Ministerul Economiei din Ucraina a anunțat luni că exporturile totale de cereale au scăzut la 1,82 milioane de tone în perioada 1-22 decembrie a acestui an, de la 2,88 milioane de tone în perioada 1-27 decembrie a anului trecut.