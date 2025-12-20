Prima pagină » Știri externe » Atac rusesc în Odesa. Șapte morți și 15 răniți în urma loviturilor asupra infrastructurii portuare

Un atac rusesc asupra Odesei a avut loc vineri seară târziu, când forțele armate ale Federației Ruse au lovit infrastructura portuară din regiunea Odesa cu rachete balistice, potrivit autorităților ucrainene.
Sursa foto: captură video
Andrei Rachieru
20 dec. 2025, 04:45, Știri externe

În urma atacului, șapte persoane au fost ucise, iar alte 15 au fost rănite, conform unor rapoarte preliminare transmise de oficialii locali, anunță Reuters.

Vicepremierul ucrainean Oleksiy Kuleba a anunțat pe Telegram că atacul rusesc asupra Odesei a vizat infrastructura portuară strategică, fără a oferi inițial detalii suplimentare despre amploarea distrugerilor. Ulterior, guvernatorul regiunii Odesa, Oleh Kiper, a confirmat bilanțul victimelor.

Portul Pivdennyi, țintă principală

O sursă familiarizată cu situația a precizat că atacul rusesc asupra Odesei a avut loc în zona portului Pivdennyi, unul dintre cele trei mari porturi ale regiunii, esențial pentru exporturile de cereale și alte mărfuri ale Ucrainei. Odesa rămâne un punct strategic major pentru economia ucraineană și pentru securitatea alimentară globală, fiind frecvent vizată de atacuri de la începutul invaziei ruse din februarie 2022.

În ultimele zile, intensitatea atacurilor rusești asupra Odesei a crescut semnificativ, provocând întreruperi extinse de electricitate și afectând infrastructura civilă și de transport.

Impactul asupra infrastructurii de transport

Cu doar o zi înainte, un alt atac rusesc asupra Odesei a avariat un pod situat la sud-vest de oraș, întrerupând una dintre principalele rute de legătură dintre Odesa și portul dunărean Reni.

Incidentul a complicat considerabil tranzitul către Republica Moldova și România, afectând atât transportul de mărfuri, cât și circulația civilă.

Prim-ministrul Ucrainei, Yulia Svyrydenko, a declarat că autoritățile depun eforturi pentru a asigura rute alternative rutiere și feroviare, astfel încât locuitorii și transportatorii să poată circula în siguranță.

Cooperare regională pentru gestionarea crizei

Oleksiy Kuleba a mai precizat că Ucraina colaborează cu autoritățile din Republica Moldova pentru identificarea unor rute alternative de frontieră, menite să reducă blocajele generate de atacurile rusești asupra Odesei.

De cealaltă parte a graniței, autoritățile moldovene au amenajat tabere temporare la punctele de trecere, oferind adăpost și hrană persoanelor afectate de întârzieri.

