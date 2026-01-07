Atac rusesc asupra porturilor din Odesa: un mort, cinci răniți și pagube importante

Rusia a lansat un nou atac asupra porturilor din orașul ucrainean Odesa, la Marea Neagră, provocând moartea unei persoane și rănirea altor cel puțin cinci, a anunțat marți vicepremierul pentru reconstrucția Ucrainei, Oleksii Kuleba.

Loviturile au afectat grav infrastructura portuară, inclusiv clădiri administrative și containere care conțineau produse petroliere.

Mai multe vehicule aflate în zonă au fost avariate, iar imagini publicate de autorități arată camioane de logistică distruse și resturi împrăștiate în incinta portului.

Serviciile de urgență au intervenit la fața locului pentru acordarea de ajutor și securizarea zonei.

În pofida pagubelor, autoritățile au precizat că porturile din Odesa continuă să funcționeze.

Atacul are loc în contextul intensificării loviturilor cu drone și rachete asupra Odessei, principalul hub maritim al Ucrainei pentru exporturile de cereale și un pilon important al economiei țării, potrivit unor relatări recente din presa internațională.