Prima pagină » Știri externe » Odesa bombardată masiv: Șase răniți, inclusiv copii, în urma atacului nocturn al Rusiei

Odesa bombardată masiv: Șase răniți, inclusiv copii, în urma atacului nocturn al Rusiei

Rusia a lansat în noaptea de miercuri un atac de amploare asupra regiunii Odesa, în sudul Ucrainei, soldat cu șase răniți, dintre care trei copii. Loviturile au vizat infrastructura civilă și energetică, iar autoritățile ucrainene anunță că majoritatea dronelor au fost interceptate, precizează Euronews.
Odesa bombardată masiv: Șase răniți, inclusiv copii, în urma atacului nocturn al Rusiei
Sursa foto: X
Victor Dan Stephanovici
31 dec. 2025, 12:59, Știri externe

Atacurile rusești au afectat clădiri de locuințe, obiective logistice și instalații energetice din regiunea Odesa, declanșând incendii puternice. Mai multe familii au fost evacuate, iar pompierii au salvat opt persoane, inclusiv un copil. Flăcările au avariat blocuri cu mai multe etaje și autoturisme parcate în apropiere, scrie Euronews.

Pe lângă Odesa, autoritățile ucrainene au raportat victime și în alte zone ale țării. În regiunea Donețk, trei civili au fost uciși și alți patru răniți, potrivit guvernatorului Vadym Filașkin. Un civil a murit în urma bombardamentelor din regiunea Harkiv, iar în Zaporojie un atac asupra unor ținte civile s-a soldat cu un mort și trei răniți. În regiunea Sumî, o persoană a fost ucisă, iar alte nouă au fost rănite în atacuri separate.

Apărarea antiaeriană din Odesa a interceptat majoritatea dronelor

Forțele aeriene ucrainene au anunțat că au reușit să intercepteze 101 din cele 127 de drone lansate de Rusia în timpul atacului nocturn, limitând astfel amploarea distrugerilor, în ciuda intensității ofensivei.

Atacul a avut loc în contextul unor discuții internaționale privind eforturile de pace conduse de Statele Unite. Lideri europeni și premierul Canadei au participat la o reuniune online, alături de oficiali NATO. Președintele ucrainean Volodîmîr Zelenski a anunțat noi întâlniri ale așa-numitei „Coaliții a celor dispuși”, subliniind că negocierile continuă, deși situația de pe teren rămâne extrem de tensionată.

Recomandarea video

Moda de Revelion: ce culori și texturi definesc ținutele de final de an
G4Media
Zodia devastată de „LUNA NEAGRĂ” la început de 2026. Îi „cade” cerul în cap în ianuarie!
Gandul
O nouă descoperire uluitoare în cazul Rodicăi Stănoiu, după substanțele afrodisiace. Ce obiecte s-au ridicat din locuință
Cancan
Ce mai face Arpad Paszkany. Iubita mai tânără l-a fotografiat în vila lor luxoasă din Marbella
Prosport
Cazul studentului olandez care și-a găsit în România bicicleta dispărută în Amsterdam. Un expert de top în opere de artă furate s-a implicat: „N-am putut rezista”
Libertatea
10 zile consecutive de ninsoare în aceste orașe din România, potrivit meteorologilor AccuWeather
CSID
Un român va participa la Raliul Dakar 2026. În ce categorie se va înscrie acesta?
Promotor