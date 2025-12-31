Odesa bombardată masiv: Șase răniți, inclusiv copii, în urma atacului nocturn al Rusiei

Atacurile rusești au afectat clădiri de locuințe, obiective logistice și instalații energetice din regiunea Odesa, declanșând incendii puternice. Mai multe familii au fost evacuate, iar pompierii au salvat opt persoane, inclusiv un copil. Flăcările au avariat blocuri cu mai multe etaje și autoturisme parcate în apropiere, scrie Euronews.

Pe lângă Odesa, autoritățile ucrainene au raportat victime și în alte zone ale țării. În regiunea Donețk, trei civili au fost uciși și alți patru răniți, potrivit guvernatorului Vadym Filașkin. Un civil a murit în urma bombardamentelor din regiunea Harkiv, iar în Zaporojie un atac asupra unor ținte civile s-a soldat cu un mort și trei răniți. În regiunea Sumî, o persoană a fost ucisă, iar alte nouă au fost rănite în atacuri separate.

Apărarea antiaeriană din Odesa a interceptat majoritatea dronelor

Forțele aeriene ucrainene au anunțat că au reușit să intercepteze 101 din cele 127 de drone lansate de Rusia în timpul atacului nocturn, limitând astfel amploarea distrugerilor, în ciuda intensității ofensivei.

Atacul a avut loc în contextul unor discuții internaționale privind eforturile de pace conduse de Statele Unite. Lideri europeni și premierul Canadei au participat la o reuniune online, alături de oficiali NATO. Președintele ucrainean Volodîmîr Zelenski a anunțat noi întâlniri ale așa-numitei „Coaliții a celor dispuși”, subliniind că negocierile continuă, deși situația de pe teren rămâne extrem de tensionată.