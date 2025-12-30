Ucraina, mesaj ferm după acuzațiile Rusiei despre un presupus atac asupra reședinței lui Putin. Ce spune Kremlinul

În timp ce autoritățile ruse susțin că Ucraina ar fi încercat o tentativă de asasinat, oficialii ucraineni resping categoric afirmațiile și acuză Kremlinul de manipulare și dezinformare, în lipsa oricăror dovezi concrete.

Atac cu drone asupra reședinței lui Vladimir Putin: poziția Ucrainei

Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sîbiga, a declarat marți că Moscova nu a prezentat nicio dovadă care să susțină acuzațiile privind un atac cu drone asupra reședinței lui Vladimir Putin. Oficialul ucrainean a cerut comunității internaționale să nu reacționeze la ceea ce el a numit „relatări ruse false”, avertizând că astfel de afirmații subminează procesul de pace.

„A trecut aproape o zi și Rusia încă nu a furnizat nicio dovadă plauzibilă. Pentru că nu există. Nu a avut loc niciun astfel de atac”, a transmis Sîbiga într-o postare pe platforma X.

Almost a day passed and Russia still hasn’t provided any plausible evidence to its accusations of Ukraine’s alleged “attack on Putin’s residence.” And they won’t. Because there’s none. No such attack happened. We were disappointed and concerned to see the statements by Emirati,… — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) December 30, 2025

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a calificat acuzațiile drept „o nouă rundă de minciuni”, menite să justifice atacuri suplimentare asupra Ucrainei și să prelungească conflictul.

Reacția Kremlinului

De cealaltă parte, Kremlinul insistă că atacul a avut loc. Purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov a descris presupusul incident drept „o acțiune teroristă” și a avertizat că acesta va duce la înăsprirea poziției Rusiei în eventualele negocieri de pace. Potrivit Moscovei, 91 de drone ucrainene ar fi fost lansate și interceptate de apărarea aeriană rusă.

Peskov a refuzat să ofere detalii despre locul în care se afla Vladimir Putin în momentul incidentului și nu a prezentat dovezi fizice, precizând că epavele dronelor ar fi în custodia Ministerului Apărării. Negările Ucrainei au fost catalogate de Kremlin drept „complet smintite”.

Reacții internaționale

Președintele american Donald Trump a declarat că presupusa acțiune „nu este bună”, chiar dacă Kievul respinge acuzațiile. În același timp, fostul ambasador al Franței în Rusia, Jean de Gliniasty, a vorbit despre o „ceață de război”, subliniind că un astfel de episod ar avantaja strategic Rusia, oferindu-i un pretext pentru a câștiga timp în negocieri.

Pe fondul acestor tensiuni, liderii europeni au avut marți o nouă discuție privind situația din Ucraina, semn al îngrijorării crescânde față de escaladarea retoricii și a riscurilor diplomatice.