Atac rusesc asupra unei clădiri rezidențiale și a unei conducte de gaz în Odesa. Explozii auzite în Kiev

Forțele aeriene ucrainene au raportat că drone rusești s-au apropiat de Odesa în jur de miezul nopții. Postul public de televiziune Suspilne a raportat că s-au auzit mai multe explozii în Odesa pe fondul amenințării cu drone, scrie The Kyiv Independent.

Șeful administrației militare a orașului Odesa, Serhii Lisak, a declarat că a izbucnit un incendiu pe acoperișul unei clădiri cu mai multe etaje, adăugând că o conductă de gaz a fost avariată în urma atacului. De asemenea, au fost raportate incendii de mașini în oraș.

Cel puțin o persoană a fost ucisă în urma atacului cu drone rusești asupra Odesei, a adăugat Lisak.

De asemenea, forțele ruse au atacat și Kievul într-un aparent atac cu rachete balistice.

Jurnaliștii Kyiv Independent aflați la fața locului au raportat că au auzit explozii în capitală în jurul orei 21:00, ora locală.

Explozia a fost semnalată pentru prima dată în jurul orei 17:30, pe fondul unei amenințări cu rachete balistice.

Primarul Kievului, Vitalii Klitschko, a confirmat atacul, spunând că apărarea aeriană a Ucrainei lucra pentru a intercepta rachetele, iar oficialii au îndemnat locuitorii să rămână în adăposturi.

Imediat după atac, curentul electric a fost întrerupt înainte de termen în cel puțin un district din Kiev.

Rezultatul aparentului atac cu rachete asupra Kievului nu a fost imediat clar și nu au fost disponibile informații cu privire la țintele lovite în capitală. Forțele aeriene ucrainene au renunțat la avertismentele privind rachetele balistice chiar înainte de ora 21:30.