Autorul atacului din moscheea din Noua Zeelandă spune că a fost influențat de problemele de sănătate mintală să pledeze vinovat

Brenton Tarrant, în vârstă de 35 de ani, care a comparut în fața unui tribunal din Wellington prin intermediul unei legături video, încearcă să facă apel împotriva pledoariei sale de vinovăție, scrie Reuters.

Tarrant, cetățean australian, a deschis focul asupra a două moschei din Christchurch în martie 2019, în timpul rugăciunilor de vineri, în cel mai mortal atac armat din istoria Noii Zeelande. El a publicat un manifest rasist cu puțin timp înainte de atac, în care a folosit arme semiautomate de tip militar și a transmis în direct pe Facebook uciderile cu o cameră montată pe cap.

Tarrant a negat inițial toate acuzațiile și se pregătea să fie judecat după atac, dar un an mai târziu a pledat vinovat pentru 51 de acuzații de omor, 40 de tentative de omor și o acuzație de comitere a unui act terorist.

Atacatorul dă vina pe condițiile din închisoare

Atacatorul a declarat în fața instanței că condițiile dure din închisoare i-au deteriorat sănătatea mintală în timpul așteptării procesului și că, în esență, nu era apt să pledeze vinovat, potrivit unui articol publicat în New Zealand Herald.

„Nu aveam starea de spirit sau sănătatea mentală necesare pentru a lua decizii în cunoștință de cauză în acel moment”, a spus Tarrant.

„Cred că problema este: știam cu adevărat ce voiam să fac sau ce ar fi o idee bună? Nu, de fapt nu știam… Luam decizii, dar nu erau decizii luate în mod voluntar și nu erau decizii luate în mod rațional din cauza condițiilor (din închisoare)”.

Un document al instanței arată că Curtea de Apel va verifica dacă Tarrant era incapabil să ia decizii raționale atunci când și-a recunoscut vinovăția „ca urmare a condițiilor de detenție, pe care le consideră tortură și inumane”.

El ispășește o pedeapsă cu închisoarea pe viață fără posibilitate de eliberare condiționată – este prima dată când o instanță din Noua Zeelandă impune o pedeapsă care obligă o persoană să-și petreacă restul vieții în închisoare.

Audierea apelului este programată pentru cinci zile și se preconizează că se va încheia vineri.

Dacă curtea de apel respinge cererea de anulare a pledoariilor de vinovăție, o audiere care va avea loc mai târziu în cursul anului va examina apelul împotriva sentinței sale. Dacă apelul este acceptat, cazul va fi trimis înapoi la Înalta Curte pentru ca Tarrant să fie judecat pentru acuzațiile aduse.