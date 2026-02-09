Prima pagină » Știri externe » Unde se află orașul în care poți plăti cafeaua cu Bitcoin

Unde se află orașul în care poți plăti cafeaua cu Bitcoin

Există un oraș în Europa unde viața de zi cu zi a devenit un teren de testare pentru viitorul plăților digitale. Aici, o cafea, o noapte de cazare sau o amendă pot fi plătite cu Bitcoin, arată Il Post.
Sursa foto: Pexels
Victor Dan Stephanovici
09 feb. 2026, 06:49, Știri externe

Patru valute, un singur oraș Deși francul elvețian rămâne moneda de bază, Lugano a adoptat oficial și alte trei valute digitale: Bitcoin, USDT (un stablecoin legat de dolar) și LVGA, moneda digitală locală creată de autorități. Sute de afaceri – de la baruri și hoteluri la cabinete de avocatură – acceptă acum plăți în aceste formate prin terminale speciale. Il Post prezintă cum pentru localnici, utilizarea criptomonedelor nu este o curiozitate turistică, ci o practică zilnică, facilitată de o aplicație oficială care evidențiază toate locațiile acceptante.

LVGA: Motorul economiei locale

Lansată în timpul pandemiei, moneda LVGA funcționează pe principiul cashback-ului. Utilizatorii încarcă franci în aplicație, care sunt convertiți în LVGA, primind înapoi un procent la fiecare achiziție. Spre deosebire de criptovalutele tradiționale, LVGA nu poate fi schimbată înapoi în franci și poate fi cheltuită doar în Lugano. Acest lucru descurajează speculațiile și stimulează consumul local, fiind folosită și pentru politici publice, precum bonusurile culturale pentru tineri.

Din 2022, printr-un parteneriat cu Tether (emisarul USDT), Lugano a integrat Bitcoin și USDT în proiectul „Plan B”. Alegerea a fost strategică: USDT oferă stabilitate (fiind legat de dolar), în timp ce Bitcoin aduce notorietate. Pentru comercianți, riscul de volatilitate este eliminat, deoarece plățile sunt convertite instantaneu în franci elvețieni la punctul de vânzare.

Un hub pentru blockchain

Experimentul a transformat orașul într-un centru european pentru tehnologia blockchain, atrăgând start-up-uri, cercetători și conferințe internaționale. Un fost sediu bancar a fost transformat într-un centru dedicat exclusiv proiectelor crypto, cu scopul revitalizării economice a zonei.

Inițiativa nu este lipsită de critici. Opoziția politică atrage atenția asupra riscurilor de spălare a banilor și a impactului de mediu, cerând o reevaluare a legăturilor cu industria crypto. În schimb, susținătorii susțin că implicarea autorităților a creat un cadru de încredere, transformând criptovalutele dintr-un instrument marginal într-unul funcțional.

Deși alte orașe elvețiene cer informații pentru a replica modelul, complexitatea tehnică și costurile rămân bariere. Pentru moment, Lugano rămâne un caz particular în Europa, unde utilizarea Bitcoin pentru tranzacțiile cotidiene a devenit o banalitate.

