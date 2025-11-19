Plățile internaționale cu criptomonede, vizate de taxe noi. Ce stat dă tonul?

Plățile internaționale realizate cu criptomonede ar putea fi curând impozitate, potrivit unor surse citate de Reuters, care spun că Brazilia analizează o nouă taxare pentru transferurile efectuate cu active digitale. Măsura vine pe fondul popularității în creștere a stablecoin-urilor, în special USDT, folosite tot mai des ca alternativă ieftină la sistemul valutar tradițional.

Ministerul brazilian de Finanțe analizează extinderea taxei pe tranzacțiile financiare pentru „anumite transferuri transfrontaliere folosind active virtuale și stablecoin-uri”, după ce banca centrală a decis că acestea vor fi tratate ca operațiuni valutare începând din februarie.

Reguli noi pentru criptomonede

„Noile reguli ar trebui să împiedice folosirea stablecoin-urilor a mijloc de a ocoli regulile și taxele din piața valutară tradițională”, a explicat sursa citată. Este vorba de situațiile în care utilizatorii profită de diferențele dintre sisteme pentru a ocoli regulile și taxele aplicate transferurilor clasice de valută.

Piața cripto din Brazilia a crescut rapid, atingând 227 miliarde de reali în prima jumătate a anului 2025, în special datorită tranzacțiilor cu USDT, care reprezintă două treimi din volum. În schimb, bitcoinul abia mai ocupă 11% din piață. USDT, cel mai folosit stablecoin, este legat de moneda americană și își menține valoarea la aproximativ 1 dolar.

Pierderi uriașe pentru stat

Deși sursele guvernamentale insistă că obiectivul este închiderea unei lacune legislative, măsura ar putea aduce venituri considerabile într-o perioadă în care statul brazilian se străduiește să-și respecte țintele fiscale.

„Dacă imporți utilaje, declari 20% și trimiți 80% prin USDT fără taxe vamale, iar IOF e cea mai mică problemă”, a explicat un reprezentant al poliției federale, referindu-se la taxa braziliană aplicată tranzacțiilor financiare și operațiunilor valutare. Acesta estimează că statul pierde peste 30 de miliarde de dolari pe an din astfel de practici.

Schimbare cu efect de domino

Regulile băncii centrale, care intră în vigoare în februarie, vor extinde categoria operațiunilor valutare, incluzând atât cumpărarea și vânzarea de stablecoin-uri, cât și plățile internaționale sau transferurile către portofele personale. Aplicarea noilor taxe nu este automată. Ea va deveni posibilă abia după ce autoritatea fiscală va emite reguli clare care să stabilească exact cum și când vor fi taxate tranzacțiile cu criptomonede.

Guvernul brazilian analizează cu prudență următorii pași, fiind primul stat care vrea un control mai ferm asupra tranzacțiilor digitale folosite ca „ocoliș” pentru taxele tradiționale.