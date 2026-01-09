România refuză avizarea acordului UE–Mercosur. Importurile din America de Sud rămân, deocamdată, în așteptare

În adresa oficială transmisă vineri celor două ministere, MADR anunță că returnează memorandumul „nesemnat, în original”, motivând că documentul „nu reflectă poziția susținută constant de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și de asociațiile de fermieri români”.

Ce riscă agricultura românească

Ministrul Agriculturii a explicat că, în forma actuală, Acordul UE–Mercosur ridică probleme serioase pentru agricultura românească, din cauza diferențelor între regulile aplicate în Uniunea Europeană și cele din statele Mercosur. Florin Barbu a atras atenția că acestea vizează domenii esențiale, precum siguranța alimentară, bunăstarea animalelor, protecția mediului și utilizarea substanțelor fitosanitare, care sunt aplicate „în condiții diferite față de cele impuse producătorilor din Uniunea Europeană”.

De-a lungul negocierilor, mai multe țări din Uniunea Europeană, printre care Franța, Polonia, Austria, Irlanda și Ungaria, au anunțat că nu susțin semnarea acordului în forma actuală sau au cerut amânarea acestuia, invocând riscuri pentru agricultură și pentru fermierii europeni.

Produse din America de Sud pentru piața UE

Mercosur, blocul economic din America de Sud, format din Brazilia, Argentina, Uruguay și Paraguay, este partenerul Uniunii Europene în acordul de liber-schimb aflat în negociere. Acordul ar permite accesul larg al produselor provenite din aceste state pe piața europeană, inclusiv pentru mărfuri care concurează direct producția fermierilor din UE.

Ministrul a cerut garanții pentru fermieri

România a cerut, la Bruxelles, un nivel ridicat de protecție pentru fermieri. Scopul este ca producătorii locali să nu fie afectați de concesiile acordate statelor din Mercosur, în condițiile în care produsele agroalimentare din aceste țări sunt foarte competitive pe piața internațională. În acest sens, Barbu a insistat pe necesitatea „asigurării unui nivel de protecție ridicat pentru sectoarele considerate sensibile pentru România”.

Acordul, contestat de fermieri

Asociațiile de fermieri din România se opun semnării acordului și avertizează asupra riscului ca piața internă să fie afectată de creșterea importurilor din statele Mercosur. Potrivit acestora, „Acordul de Parteneriat UE–Mercosur va avea un impact negativ asupra unor sectoare sensibile din țara noastră”, printre care carnea de vită, carnea de pasăre, zahărul, etanolul, orezul, cerealele și mierea.

Opoziția față de acord nu este însă limitată la România. Fermieri din mai multe țări ale Uniunii Europene au ieșit în stradă pentru a protesta împotriva acordului UE–Mercosur, organizând marșuri și blocând drumuri, inclusiv la Bruxelles și Strasbourg, unde au cerut oprirea acordului comercial.

Concurență neloială

Ministrul a explicat că produsele din Mercosur sunt obținute „la costuri mai mici decât cele practicate la nivelul UE”, deoarece acestea au la bază „standarde de mediu, de muncă și siguranță inferioare celor din UE”. Situația creează „o concurență neloială pe piața internă a UE”.

Semnarea acordului, pusă în așteptare

Importurile din statele Mercosur ar putea crește semnificativ în următorii ani, punând presiune pe producția internă și pe prețurile din Uniunea Europeană, mai ales în cazul produselor considerate sensibile, spune Florin Barbu. În acest context, ministrul consideră că România trebuie să susțină „amânarea deciziei de semnare a acordului UE–Mercosur până la momentul în care vor exista garanții clare privind concurența echitabilă pentru fermierii europeni”.

Barbu a reamintit că agricultura românească este deja afectată de crizele din ultimii ani, de creșterea costurilor și de perturbările de pe piețele agricole, motiv pentru care este nevoie de măsuri care să protejeze producția internă și veniturile fermierilor.

Uniunea Europeană nu poate ratifica definitiv acordul UE–Mercosur fără aprobarea tuturor statelor membre. Comisia Europeană poate însă merge mai departe cu semnarea și cu aplicarea provizorie a părții comerciale a acordului.