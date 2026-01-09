România avea una dintre cele mai mici taxe pe proprietate din UE. Cum ne comparăm cu vecinii europeni

România s-a remarcat în ultimii ani în peisajul fiscal european printr-un nivel semnificativ mai scăzut al impozitării proprietăților comparativ cu media Uniunii Europene. Această poziție a îmbogățit atractivitatea pieței imobiliare locale și a stabilit un cadru fiscal favorabil pentru proprietari și investitori.

Reducerea impozitării s-a reflectat și în indicatorii macroeconomici, doar 0,5% din PIB-ul României fiind generat de impozitarea activelor imobiliare, comparativ cu media UE de 1,9% și 3,7% în Franța, lider european la acest capitol. În Polonia, ponderea impozitelor pe proprietate în PIB este de 1,4%, în timp ce în Ungaria se situează la 0,8%, potrivit datelor din 2024.

Ponderea României în PIB provenită din impozitele pe proprietate a scăzut de la 0,9% la 0,5% în ultimul deceniu, deoarece rata de creștere a PIB-ului a fost semnificativ mai mare decât cea corespunzătoare provenită din impozitele pe proprietate.

Variabilitate mare între statele europene

În 2023, ponderea impozitelor pe proprietate în totalul veniturilor fiscale ale României a fost de aproximativ 2,1%, semnificativ sub media Uniunii Europene de 4,7%. Această diferență evidențiază dependența mai redusă a statului român de taxele imobiliare comparativ cu alte țări europene. În Grecia, taxa pe proprietate reprezintă circa 7% din veniturile fiscale, în Polonia 4,1%, iar în Franța atinge 8,4%.

De asemenea, în România, în termeni absoluți, veniturile totale colectate din impozite pe proprietate au fost de circa 1,8 miliarde de euro în 2023, mult sub sumele colectate de alte state UE. De exemplu, Polonia a înregistrat circa 10,7 miliarde de euro, Italia 45,3 miliarde, iar Franța peste 100 de miliarde.

Datele europene arată o variabilitate foarte mare între state când vine vorba de ponderea impozitelor pe proprietate în PIB. În Franța această pondere a fost de 3,7% din PIB, în timp ce în țări precum Cehia și Estonia aceasta este extrem de scăzută, 0,3%. În aproape jumătate dintre cele 32 de țări examine, impozitele pe proprietate reprezintă sub 1% din PIB, reflectând diferențele legislative și practice dintre Vestul și Estul Europei.

Cât a crescut impozitul pe proprietate în România

Pe plan local în România, impozitul pe clădiri pentru rezidențiale se calculează pornind de la baza impozabilă stabilită de autoritățile locale, cu o cotă cuprinsă, de obicei, între 0,08% și 0,20% din valoarea impozabilă a clădirii. Această practică poziționează România printre statele cu rate anuale reduse pentru impozitul pe locuințe.

Începând cu 1 ianuarie 2026, proprietarii din România au resimțit, totuși, o creștere reală a taxelor. Autoritățile au majorat baza impozabilă a clădirilor vechi cu până la 80 %, iar unele reduceri fiscale au fost eliminate, ceea ce a dus la creșteri între aproximativ 80 % și 200 % la impozitele plătite pentru case și apartamente în funcție de vechimea și tipul clădirii.

Așadar, dacă în trecut impozitul pentru un apartament într-un bloc vechi din București era de circa 200 de lei, cu reducerea de 10% pentru plata în primele trei luni ale anului, în 2026 impozitul urcă la circa 500 de lei. Această sumă include reducerea de 10% pentru plata până la finalul lunii martie.

Premierul României a explicat că această majorare a fost necesară pentru a asigura finanțarea proiectelor locale, cum ar fi infrastructura urbană sau reparațiile școlilor, întrucât statul nu mai poate susține integral transferurile către autoritățile locale din cauza deficitului bugetar.

Liechtenstein și Malta nu percep taxe pe proprietăți

Liechtenstein și Malta nu percep deloc impozite recurente pe proprietăți. Estonia este singura țară, din 27 de țări UE analizate, care impozitează doar terenurile, ceea ce înseamnă că impozitul pe proprietăți imobiliare este cel mai eficient, potrivit taxfoundation.org.

Dintre cele 27 de țări care percep impozite pe proprietate, 20 permit întreprinderilor să deducă impozitele pe proprietate sau terenuri din venitul corporativ, ceea ce atenuează povara fiscală și încurajează întreprinderile să investească.

Ungaria are cele mai mici venituri din impozitul pe proprietate ca pondere din capitalul său privat, de 0,008%. Republica Cehă are a doua cea mai mică pondere, de 0,04%, urmată deCurcan ,la 0,01%. Cele mai mari impozite pe proprietate ca pondere din capitalul privat se înregistrează în Regatul Unit (2,57%), Grecia (1,16%) și Franța (1,13%).

Începând cu 2025, Germania își transferă proprietateabază de impozitarela nivel de stat. Statul Baden-Württemberg a folosit această ocazie pentru a aplica impozite pe proprietate doar asupra valorii terenurilor.