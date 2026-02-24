România pierde definitiv la ICSID: Cererea de anulare a despăgubirilor de 42 de milioane de euro, respinsă

România a pierdut definitiv la Curtea Internațională de Arbitraj de la Washington, după ce ICSID a respins cererea de anulare a unei decizii de plată a 42 de milioane de euro către investitori în energie regenerabilă. Decizia a fost luată la 18 februarie de un comitet ad-hoc al ICSID, instituție aflată sub egida Băncii Mondiale, scrie E-nergia.

Statul român plătise deja, în mai 2024, aproximativ 51 de milioane de euro, sumă care include despăgubirile, cheltuielile de judecată și penalitățile aferente.

Litigiul privind certificatele verzi

Procesul de arbitraj a fost inițiat în 2018 de zece investitori din domeniul energiei regenerabile. Aceștia au contestat reducerea schemei de sprijin prin certificate verzi, în special pentru proiectele fotovoltaice, unde numărul certificatelor a fost diminuat de la șase la două.

Investitorii au solicitat despăgubiri pentru veniturile nerealizate, în baza Energy Charter Treaty, tratat internațional care protejează investițiile în sectorul energetic. România este parte a acestui acord, însă autoritățile și-au exprimat intenția de retragere, poziție susținută și de Comisia Europeană.

Decizia ICSID și consecințele financiare

În februarie 2024, ICSID a decis în favoarea investitorilor și a obligat România la plata a 42 de milioane de euro. Reclamanții ceruseră inițial despăgubiri de aproximativ 142 de milioane de euro.

După efectuarea plății, statul român a solicitat anularea hotărârii, însă cererea a fost respinsă. Astfel, România rămâne cu suma deja achitată și fără alte căi de atac în cadrul procedurii de arbitraj.

Cine sunt investitorii implicați

Acțiunea a fost inițiată de companii din mai multe state europene, inclusiv România. Acestea sunt: Core Value Capital GmbH (Austria), Pressburg UK GmbH (Germania), Giust Ltd (Cipru) Solluce Romania 1 B.V. (Olanda), Green Source Consulting GmbH (Austria), Risen Energy Solar Project GmbH (Germania), LSG Building Solutions GmbH (Austria), Core Value Investments GmbH & Co KG Gamma (Austria), Anina Pro Invest Ltd (Cipru), SC LJG Green Source Energy Beta SRL (Romania).

Decizia ICSID marchează închiderea definitivă a unuia dintre cele mai importante litigii privind sprijinul acordat sectorului regenerabilelor în România.