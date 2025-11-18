Bitcoin, scădere drastică în această săptămână: Ce trebuie să știe investitorii înainte să piardă milioane

În interval de doar câteva zile, Bitcoin a cedat aproximativ 13.000 de dolari, după ce săptămâna trecută se tranzacționa la 102.881 USD, anunță CNN. Specialiștii atribuie această mișcare descendentă unei combinații de factori, printre care reglementări economice în evoluție, schimbări ale sentimentului general al pieței și fluctuații ale încrederii publice în activele digitale.

Interesul în creștere al românilor

Statisticile Eurostat indică faptul că 27% dintre români dețin acum investiții în criptomonede, față de 20% în 2023. Pentru a face față complexității pieței, în centre urbane precum București, Cluj-Napoca și Timișoara se organizează din ce în ce mai des evenimente educaționale dedicate, având ca scop elucidarea riscurilor și a potențialului oferit de acest domeniu.

Analiștii financiari subliniază necesitatea unei abordări prudente. „Investitorii nu ar trebui să aloce fonduri ce depășesc capacitatea lor de a absorbi pierderi”, recomandă expertul financiar Mihai Popescu. El face referire la faptul că oscilațiile care pot ajunge până la 20% pe parcursul unei singure săptămâni pot provoca diminuări substanțiale ale portofoliilor.

Bitcoin: potențial de profit în condiții de volatilitate

Pe de altă parte, un segment al pieței, format în special din tranzacționatori experimentați, percepe aceste variații abrupte ca oportunități pentru profituri rapide. Această atitudine este reflectată de o creștere cu 15% a numărului de investitori activi în ultimele șase luni, sugerând că piața rămâne atractivă chiar și în faze de scădere drastică.

Specialiștii sfătuiesc investitorii să monitorizeze atent evoluțiile pieței și să se mențină permanent informați, deoarece dinamica acestei perioade ar putea avea implicații semnificative pe termen lung.