Do Kwon, „regele criptomonedelor”: Sentință de 15 ani de închisoare pentru fraudă de 40 de miliarde de dolari

Fost lider în piața cripto și cofondator al Terraform Labs, Kwon a primit această sentință pentru implicarea sa într-una dintre cele mai importante fraude financiare recente din sectorul criptomonedelor. Hotărârea judecătorească a fost pronunțată la scurt timp după ce, în august, acesta și-a recunoscut vinovăția în dosarul privind prăbușirea sistemului TerraUSD (UST) – Luna, evaluată la miliarde de dolari înainte de pierderea valorii.

În fața instanței, mai multe victime l-au caracterizat pe Kwon, în vârstă de 34 de ani, drept un manipulator care le-a exploatat încrederea, promițând un sistem stabil și inovator. La Stampa a mentionat că unii investitori au oferit declarații directe, iar alții au intervenit telefonic, descriind modul în care economiile lor au dispărut, provocând efecte dramatice asupra vieților lor. Absolvent al Universității Stanford și supranumit „regele criptomonedelor”, Kwon și-a cerut scuze public, afirmând că regretă profund suferința provocată.

Un sistem bazat pe o stabilitate aparentă

Terraform Labs promova TerraUSD ca o stablecoin sigură, menită să își păstreze valoarea prin algoritmi și rezerve teoretice. Potrivit procurorilor, însă, acest echilibru depindea de injecții externe de capital, ascunse de public. Pierderea parității cu dolarul american a dus la prăbușirea sistemului TerraUSD (UST), afectând în același timp și tokenul Luna.

Consecințele au fost rapide și severe. Milioane de investitori din întreaga lume au înregistrat pierderi considerabile, iar efectul de domino a generat instabilitate pe piața cripto. Efectul a depășit chiar și impactul unor cazuri notorii precum FTX sau OneCoin.

Fuga, arestarea și extrădarea lui Do Kwon

După colaps, Do Kwon a încercat să relanseze afacerea în Singapore, dar ulterior s-a refugiat în Balcani folosind documente false. În martie 2023 a fost reținut în Muntenegru și a petrecut 17 luni în detenție înainte de extrădarea în SUA. Această perioadă a fost dedusă din pedeapsă.

Pe lângă condamnarea penală, Kwon trebuie să achite peste 19 milioane de dolari conform acordului de recunoaștere a vinovăției. Rămâne de văzut în ce măsură această sentință va influența viitoarele reglementări dintr-o industrie cripto încă vulnerabilă, marcată de scandaluri și volatilitate extremă.