Familia Trump pierde un miliard de dolari după prăbușirea criptomonedelor

Familia Trump a fost afectată semnificativ de deprecierile abrupte ale criptomonedelor din ultimele săptămâni. Valoarea netă a averii clanului a scăzut de la 7,7 miliarde de dolari la 6,7 miliarde începând din luna septembrie. Cauza principală o reprezintă devalorizarea portofoliului de active digitale, în care familia a investit constant în ultimii ani.

Valoarea Bitcoin, deținut inclusiv prin compania Trump Media & Technology Group, a înregistrat o corecție semnificativă. Scăderea de la un vârf de 126.000 de dolari în luna octombrie la 85.000 de dolari, a afectat direct investițiile fostului președinte american și ale familiei sale.

De la optimism la pierderi pe linie

Impactul negativ nu s-a limitat doar la Bitcoin. Memecoin-ul „$Trump”, creat în jurul imaginii sale, a pierdut aproximativ 25% din valoare din august și s-a depreciat aproape complet de la începutul anului. Astfel, memecoin-ul a ajuns de la 18,20 dolari în februarie la numai 6,70 dolari în prezent.

O traiectorie similară a fost urmată și de Trump Media & Technology Group (TMTG), compania listată la bursă controlată de familie. Acțiunile sale au coborât de la 40 de dolari la începutul anului la aproximativ 10 dolari. S-a atins în acest mod cel mai redus nivel de la listare.

O pierdere personală de 800 de milioane pentru Donald Trump

Potrivit estimărilor Bloomberg, doar devalorizarea acțiunilor TMTG i-a cauzat lui Donald Trump o pierdere personală de 800 de milioane de dolari din septembrie. Investițiile considerabile ale companiei în Bitcoin au amplificat acest efect.

Nici susținătorii săi nu au fost ocoliți de pierderi. Cei care au investit în tokenul „$Trump” la scurt timp după lansare și-au văzut capitalul aproape complet anulat, o soartă împărtășită și de mulți dintre investitorii în acțiunile TMTG.

Volatilitate și noi surse de profit

Piața criptomonedelor este recunoscută pentru fluctuațiile sale ample, unde scăderile abrupte pot fi urmate de recuperări rapide, un scenariu care rămâne posibil și în situația de față.

Cu toate acestea, în ciuda pierderilor contabile, familia Trump continuă să genereze venituri prin intermediul platformei World Liberty Financial. Cofondată de membri ai familiei, aceasta obține profituri din comisioanele aplicate tranzacțiilor cu tokeni, independent de prețul acestora.

Astfel, deși diminuarea averii pe hârtie se ridică la aproximativ un miliard de dolari, clanul Trump își menține influența în sectorul crypto, beneficiind în continuare de fluxurile financiare generate de tranzacții, chiar și într-un climat de piață instabil.