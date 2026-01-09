Trump speră să atragă investiții de peste 100 de miliarde de dolari în sectorul petrolier din Venezuela

„Cel puțin 100 de miliarde de dolari vor fi investiți de marile companii petroliere, cu care mă voi întâlni astăzi la Casa Albă”, a scris Trump într-o postare pe rețelele sociale vineri, înaintea întâlnirii anunțate, notează Associated Press.

Printre cei care participă la această întâlnire sunt reprezentanți ai companiei Chevron, care încă operează în Venezuela, dar și ExxonMobil și ConocoPhillips, care au avut, în trecut proiecte în țara din America Latină, până să fie pierdute ca parte a naționalizării din 2007 demarată de Hugo Chávez.

Trump speră să atragă în Venezuela fonduri din partea companiilor pentru a revigora Venezuelei de a exploata pe deplin rezervele extinse de petrol ale țării.

Marile companii petroliere americane s-au abținut până acum să confirme, în mare măsură, investițiile din Venezuela, pentru că trebuie să existe contracte și garanții. rump a sugerat pe rețelele de socializare că America ar ajuta la susținerea oricăror investiții.

În prezent, producția de petrol a Venezuelei a scăzut sub un milion de barili pe zi. O parte din provocarea lui Trump de a schimba această situație va fi să convingă companiile petroliere că administrația sa are o relație stabilă cu președintele interimar al Venezuelei, Delcy Rodríguez, dar și că oferă protecție companiilor americane care decid să intre pe piața din Venezuela.

La întâlnire participă și oficiali ai SUA precum Marco Rubio, secretarul de stat al SUA, sau Chris Wright, secretarul pentru Energie.