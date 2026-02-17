Prima pagină » Știrile zilei » Prețul petrolului rămâne stabil pe fondul negocierilor SUA – Iran

Prețul petrolului rămâne stabil pe fondul negocierilor SUA – Iran

Cotațiile petrolului au rămas relativ stabile marți, în contextul exercițiilor desfășurate de Teheran în Strâmtoarea Hormuz înainte negocierilor cu Statele Unite ale Americii.
Prețul petrolului rămâne stabil pe fondul negocierilor SUA - Iran
Sursa: Mediafax foto
Radu Mocanu
17 feb. 2026, 05:51, Economic

Petrolul Brent a scăzut cu 0.2%, până la 68.59 dolari pe baril, după un avans de 1,3% înregistrat luni. În același timp, petrolul West Texas Intermediate (WTI) se tranzacționa la 63.73 dolari pe baril, în creștere cu 1,34%, mișcare care a inclus însă întreaga evoluție de luni, întrucât nu a existat cotație oficială din cauza Zilei președinților, informează Reuters

Contextul tensionat vine pe fondul exercițiilor militare începute de Iran în Strâmtoarea Hormuz, una dintre cele mai importante rute pentru exporturile de petrol la nivel global.

 Prin acest culoar tranzitează cea mai mare parte a petrolului exportat de Iran, alături de alți membri OPEC+ precum Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Kuweit și Irak, în principal către piețele asiatice.

Tensiunile sunt amplificate de negocierile SUA – Iran. Președintele Trump a declarat că va fi implicat „indirect” în discuțiile de la Geneva și că este de părere că Iranul își dorește un acord,însă, la finalul săptămânii trecute, sugerase că o schimbare de regim la Teheran „ar fi cel mai bun lucru posibil”.

 

