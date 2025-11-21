Bitcoin se prăbușește: cea mai slabă lună din 2022 încoace

Cea mai mare criptomonedă a scăzut vineri cu până la 6,4%, până la 81.629 de dolari, înainte de a recupera parțial pierderile, potrivit datelor compilate de Bloomberg.

În jurul orei 08:00, la Londra, criptomoneda era tranzacționată la 84.166 de dolari.

Ether a coborât cu până la 7,6%, sub pragul de 2.700 de dolari.

Cea mai slabă lună pentru Bitcoin din 2022 încoace

Bitcoin a pierdut aproximativ 23% din valoare în noiembrie, cel mai abrupt declin lunar din iunie 2022 încoace.

În ciuda unei administrații americane favorabile industriei cripto și a interesului în creștere din partea marilor instituții financiare, Bitcoin a pierdut peste 30% din valoare față de recordul stabilit la începutul lunii octombrie, când depășise pragul de 126.000 de dolari.

Corecția a fost declanșată de lichidări masive pe 10 octombrie, ceea ce a dus la ștergerea a circa 1,4 trilioane de dolari din valoarea totală a pieței cripto.

Nici contextul general al piețelor nu este favorabil.

Bursele globale se îndreaptă spre cea mai slabă săptămână din ultimele șapte luni, pe fondul temerilor că acțiunile sunt supraevaluate și că investițiile uriașe în inteligență artificială ar putea să nu aducă rezultatele așteptate.