INS: Salariul mediu net a crescut în octombrie față de anul anterior, dar puterea de cumpărare a românilor a scăzut. Ce categorie de angajați câștigă cel mai bine

În luna octombrie 2025, câștigul salarial mediu brut în România a fost de 9152 lei, în creștere cu 74 de lei față de luna septembrie, arată datele Institutului Național de Statistică. Indicele câștigului salarial real a fost 95% față de octombrie 2024, ceea ce arată că valoarea reală a salariilor a fost mai mică decât anul trecut.

Salariul mediu net a ajuns la 5492 lei, cu 49 de lei mai mult decât în luna anterioară.

Cele mai mari salarii nete au fost raportate în activitățile de servicii din tehnologia informației, unde venitul mediu a atins 11810 lei. Un nivel ridicat al salariilor s-a înregistrat și în transporturile aeriene, unde media a fost de 10739 lei.

La polul opus se află angajații din hoteluri și restaurante, cu 3396 lei, precum și cei din fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, unde câștigul mediu a fost de 3465 lei.

Comparativ cu luna octombrie 2024, salariul mediu net este mai mare cu 4,3%. INS precizează că indicele câștigului salarial real, care ține cont de evoluția prețurilor, a fost de 95% față de anul trecut. Față de luna septembrie 2025, indicele câștigului salarial real a fost de 100,4%, ceea ce arată o ușoară creștere a puterii de cumpărare.

Diferențele lunare apar în special din cauza primelor ocazionale acordate de companii (ex. al 13-lea salariu), a drepturilor în natură sau a unor ajutoare financiare, dar și în funcție de producție ori de încasările obținute în cadrul contractelor.

În octombrie, cele mai mari creșteri salariale au fost înregistrate în fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice, unde salariile au urcat în medie cu 12,9%. Majorări între 4 și 5,5% s-au observat în imobiliare, tipărire, asigurări și intermedieri financiare.

Creșteri mai mici, cuprinse între 1,5 și 3%, s-au înregistrat în domenii precum industria tutunului, cercetare, industria alimentară, comerț, silvicultură, construcții metalice, poștă și curierat sau alte activități industriale.

Totuși, unele sectoare au raportat scăderi, mai ales acolo unde primele fuseseră acordate în luna septembrie. Cele mai mari scăderi au fost în activități auxiliare pentru intermedieri financiare, cu minus 14,2%, și în extracția petrolului brut și a gazelor naturale, cu minus 13,9 % Reduceri între 5,5 și 8,5 % s-au înregistrat în serviciile anexe extracției, în industria metalurgică și în prelucrarea țițeiului.

În sectorul bugetar, salariile au crescut moderat față de luna precedentă. În învățământ s-a raportat o creștere de 2,4%, în administrația publică de 0,8%, iar în sănătate și asistență socială de 0,2%.