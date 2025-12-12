Cutremur în România în noaptea de joi spre vineri. Seismul a zguduit mai multe orașe din estul țării

Un seism de 3,9 grade pe scara Richter a avut loc în noaptea de joi spre vineri în România. Cutremurul s-a produs la ora 03:54, la adâncimea de 87,7 km, potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP)

Epicentrul seismului a fost aproape de mai multe orașe, mai exact, 47 km vest de Focșani, 64 km nord de Buzău, 64 km est de Sfântu-Gheorghe, 76 km est de Brașov, 94 km nord-est de Ploiești și 100 km sud de Bacău.

În ziua de joi, un alt cutremur cu magnitudinea de 2 grade pe scara Richter s-a produs în zona seismică Vrancea-Buzău, la adâncimea de 12 km, la ora 13:36.

Acesta s-a înregistrat aproape de orașele 41 km nord-vest de Buzău, 60 km nord-est de Ploiești, 66 km sud-vest de Focșani, 71 km sud-est de Brașov, 73 km sud-est de Sfântu-Gheorghe și 93 km nord-est de Târgoviște.

Anul acesta, cele mai puternice seisme, ambele cu magnitudinea de 4,4, au avut loc pe 13 februarie în județul Buzău și pe 11 mai în județul Vrancea. Anul trecut, cel mai mare cutremur a fost de 5,4 grade și s-a produs pe 16 septembrie, în județul Buzău.