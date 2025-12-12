De ce te trezești cu câteva minute înainte de a suna alarma? Explicația cercetătorilor

Unele persoane experimentează trezitul cu câteva minute înainte ca alarma să sune. Nu se aude niciun sunet, nu există niciun indiciu extern, doar corpul știe cumva că este ora la care persoana trebuie să se trezească.

Deși la prima vedere poate părea ciudat, cercetătorii oferă o explicație. Acest lucru se produce datorită ceasului biologic, un sistem de sincronizare internă foarte precis, care reglează momentul în care adormi și te trezești.

Un grup de neuroni, „ceasul principal” al organismului

Potrivit Science Alert, în adâncul creierului se află un mic grup de neuroni numit nucleul suprachiasmatic, adesea denumit „ceasul principal” al corpului. Aceștia țin evidența timpului prin coordonarea ritmurilor interne, pentru a regla aspecte precum somnul, temperatura corpului, foamea și digestia.

Ritmul circadian influențează momentul în care ne simțim somnoroși și alerți în fiecare zi. Corpurile noastre setează acest „ceas” principal în mod natural. În aceste condiții, este complet normal să observăm variații în ceea ce privește momentul în care oamenii preferă să doarmă sau să rămână trezi.

Setarea „ceasului” biologic

Cercetătorii subliniază că somnul și trezirea regulate, mesele și exercițiile fizice programează ceasul nostru biologic. Astfel, acesta începe să prevadă când vor avea loc activitățile în fiecare zi și începe să elibereze hormonii corespunzători.

De exemplu, în cazul persoanelor care se trezesc dimineața la ore foarte constante și sunt expuse la lumina dimineții, ceasul biologic principal învață când trebuie să dea „semnalul” de trezire. Cu mult înainte ca alarma să sune, acesta pregătește ușor corpul: temperatura crește, nivelul de melatonină – un hormon al somnolenței – scade, iar nivelul de cortizol – care ne ajută să ne simțim mai energici – începe să crească.

Ritm reglat sau somn slab calitativ?

Potrivit sursei citate, dacă o persoană se trezește adesea cu câteva minute înainte de alarmă și se simte alertă și odihnită, este un semn că ritmul circadian este bine reglat. Altfel spus, ceasul biologic a învățat să anticipeze rutina.

Cu toate acestea, dacă o persoană se trezește înainte de alarmă, dar se simte amețită sau neliniștită, acest lucru ar putea indica o calitate slabă a somnului, mai degrabă decât un ritm bine sincronizat.

A avea un program regulat de culcare și trezire ajută la antrenarea ceasului intern al organismului. Pe de altă parte, un program de somn neregulat poate confunda aceste ritmuri interne ale organismului, ducând la somnolență și dificultăți de concentrare și de îndeplinire a sarcinilor de zi cu zi.