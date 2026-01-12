Psihologia explică: Ce înseamnă dacă te trezești între 2 și 4 dimineața

În general, în acest interval orar corpul ar trebui să se afle în faza de somn profund. Când trezirea se repetă foarte frecvent, ar putea semnala probleme mai serioase. Consumul de cofeină sau alcool cu câteva ore înainte de culcare, climatizarea necorespunzătoare sau utilizarea excesivă a ecranelor pot fi printre cauze, scrie El Economista.

Persoanele care se trezesc de obicei la aceste ore pot avea caracteristici comune. Dezechilibre hormonale sau probleme de natură psihologică sunt frecvente la aceste persoane.

Fiecare organ are un vârf de activitate de două ore

Conform medicinei tradiționale chineze, fiecare organ are un vârf de activitate de două ore. Acesta este „ceasul organului”. Între orele 2:00 și 4:00, vezica biliară atinge activitatea maximă. Acest lucru face ca multe persoane să se trezească exact la acea oră.

Ce trebuie făcut

Un somn odihnitor presupune schimbarea unor obiceiuri. Trebuie controlați factorii care pot declanșa trezirea. Menținerea unui program de somn concret este esențială. Evitați consumul excesiv de alimente înainte de culcare. Renunțați la substanțe precum nicotina, alcoolul și cofeina.

Practicarea frecventă a activității fizice face diferența. Evitați somnul de după-amiază prea lung.

O dietă sănătoasă și echilibrată are efecte foarte pozitive asupra somnului. Printre fructele recomandate de experți se numără kiwi și bananele. Sunt bogate în triptofan, potasiu și magneziu. Aceste substanțe ajută la relaxarea mușchilor.