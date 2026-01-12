Prima pagină » Sănătate » Psihologia explică: Ce înseamnă dacă te trezești între 2 și 4 dimineața

Psihologia explică: Ce înseamnă dacă te trezești între 2 și 4 dimineața

Trezirea frecventă între orele 2:00 și 4:00 dimineața nu este deloc inofensivă. Poate indica existența unor probleme grave de sănătate sau psihologice, potrivit explicațiilor psihologilor.
Psihologia explică: Ce înseamnă dacă te trezești între 2 și 4 dimineața
Andreea Tobias
12 ian. 2026, 20:34, Știrile zilei

În general, în acest interval orar corpul ar trebui să se afle în faza de somn profund. Când trezirea se repetă foarte frecvent, ar putea semnala probleme mai serioase. Consumul de cofeină sau alcool cu câteva ore înainte de culcare, climatizarea necorespunzătoare sau utilizarea excesivă a ecranelor pot fi printre cauze, scrie El Economista.

Persoanele care se trezesc de obicei la aceste ore pot avea caracteristici comune. Dezechilibre hormonale sau probleme de natură psihologică sunt frecvente la aceste persoane.

Fiecare organ are un vârf de activitate de două ore

Conform medicinei tradiționale chineze, fiecare organ are un vârf de activitate de două ore. Acesta este „ceasul organului”. Între orele 2:00 și 4:00, vezica biliară atinge activitatea maximă. Acest lucru face ca multe persoane să se trezească exact la acea oră.

Ce trebuie făcut

Un somn odihnitor presupune schimbarea unor obiceiuri. Trebuie controlați factorii care pot declanșa trezirea. Menținerea unui program de somn concret este esențială. Evitați consumul excesiv de alimente înainte de culcare. Renunțați la substanțe precum nicotina, alcoolul și cofeina.

Practicarea frecventă a activității fizice face diferența. Evitați somnul de după-amiază prea lung.

O dietă sănătoasă și echilibrată are efecte foarte pozitive asupra somnului. Printre fructele recomandate de experți se numără kiwi și bananele. Sunt bogate în triptofan, potasiu și magneziu. Aceste substanțe ajută la relaxarea mușchilor.

Recomandarea video

Românii, polonezii și bulgarii pleacă în număr mare din Marea Britanie
G4Media
Vești bune pentru persoanele care folosesc centrale de apartament. E valabil până în anul 2050
Gandul
💣 în lumea televiziunii! Cătălin Măruță, OUT de la Pro TV 😲 Când va fi difuzată ultima emisiune, de fapt
Cancan
FOTO. Milionarul de 58 de ani se iubește cu o femeie mai tânără cu 21 de ani
Prosport
Cum a reacționat un american venit la iubita lui în România când a mâncat prima dată sarmale cu salată boeuf și a băut vișinată
Libertatea
Rezultatele necropsiei lui Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău care a murit la doar 25 de ani. Ajunsese pe mâna medicilor cu o fractură de femur
CSID
Un McLaren diferit de toate: povestea INCREDIBILĂ a monopostului care a însoțit titlul lui Lando Norris
Promotor