Neurolog: „Dacă nu dormim, în 24-48 de ore apar halucinații și convulsii”. Ce riscuri grave are lipsa somnului

„Dacă privezi o persoană de somn, în 24 sau 48 de ore apar halucinații și convulsii. Iar în câteva zile poate surveni moartea. Este atât de simplu”, a explicat specialistul.

Neurologul susține că pentru o viață bună există o „trilogie imbatabilă”: somnul, evitarea singurătății și controlul stresului. Problemele de somn, spune el, sunt tot mai frecvente și au efecte directe asupra sănătății fizice și psihice, scrie Huffpost.es.

Mai puțin de 7– 8 ore de somn aduc probleme pe termen lung

Conrado Estol atrage atenția că durata somnului este esențială.

„Dacă dormi mai puțin de șapte sau opt ore, vei avea probleme în viitor”, avertizează neurologul.

Atunci când oamenii se întreabă ce pot face pentru a dormi mai bine, răspunsul nu ține doar de rutină, ci începe cu alimentația.

„Când cineva se întreabă ce trebuie să facă pentru a se odihni bine, răspunsurile trebuie căutate pornind de la ce mănâncă”, explică el.

În privința medicamentelor pentru somn, specialistul spune că situațiile trebuie analizate individual.

„Trebuie să diferențiem cazurile. Principalul este dacă lipsa somnului devine o tortură, pentru că a nu dormi este ceva critic”, subliniază Estol.

El oferă și un exemplu concret.

„În Argentina, consumul de medicamente pentru somn a crescut cu 7% față de anul trecut”, spune neurologul.

Ce legătură are cina cu insomnia

Alimentația joacă un rol major în calitatea somnului. Potrivit neurologului, ora și tipul cinei pot face diferența dintre un somn liniștit și o noapte albă.

„Cu cât cina este mai târzie și mai grea, cu atât ne va fi mai greu să adormim”, explică el.

Estol recomandă evitarea anumitor alimente și băuturi.

„Este de preferat să evităm mâncarea picantă și cafeina”, spune specialistul.

Băuturile sunt la fel de importante.

„Sunt oameni care beau o cafea dimineața și nu mai pot dormi noaptea”, atrage atenția neurologul.

Cum trebuie să fie mediul de dormit

Nu doar alimentația contează, ci și mediul în care dormim.

„Camera trebuie să fie complet lipsită de lumină. Dacă este nevoie de o mască pentru ochi, atunci trebuie folosită”, recomandă Estol.

În final, neurologul spune că există situații în care medicația este necesară.

„Persoanele care fac tot ce trebuie pentru a dormi bine și totuși nu reușesc sunt cele indicate pentru un tratament medicamentos. Ulterior se va stabili dacă acesta trebuie să fie pe termen scurt sau lung”, concluzionează specialistul.