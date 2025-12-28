Prima pagină » Știrile zilei » Neurolog: „Dacă nu dormim, în 24-48 de ore apar halucinații și convulsii”. Ce riscuri grave are lipsa somnului

Neurolog: „Dacă nu dormim, în 24-48 de ore apar halucinații și convulsii”. Ce riscuri grave are lipsa somnului

Somnul este la fel de esențial pentru organism ca apa sau mâncarea. Lipsa lui nu duce doar la oboseală, ci poate avea consecințe severe asupra sănătății, avertizează neurologul Conrado Estol, într-o intervenție televizată.
Neurolog: „Dacă nu dormim, în 24-48 de ore apar halucinații și convulsii”. Ce riscuri grave are lipsa somnului
Sursa foto: Hepta
Mădălina Dinu
28 dec. 2025, 12:49, Life-Inedit

„Dacă privezi o persoană de somn, în 24 sau 48 de ore apar halucinații și convulsii. Iar în câteva zile poate surveni moartea. Este atât de simplu”, a explicat specialistul.

Neurologul susține că pentru o viață bună există o „trilogie imbatabilă”: somnul, evitarea singurătății și controlul stresului. Problemele de somn, spune el, sunt tot mai frecvente și au efecte directe asupra sănătății fizice și psihice, scrie Huffpost.es.

Mai puțin de 7– 8 ore de somn aduc probleme pe termen lung

Conrado Estol atrage atenția că durata somnului este esențială.

„Dacă dormi mai puțin de șapte sau opt ore, vei avea probleme în viitor”, avertizează neurologul.

Atunci când oamenii se întreabă ce pot face pentru a dormi mai bine, răspunsul nu ține doar de rutină, ci începe cu alimentația.

„Când cineva se întreabă ce trebuie să facă pentru a se odihni bine, răspunsurile trebuie căutate pornind de la ce mănâncă”, explică el.

În privința medicamentelor pentru somn, specialistul spune că situațiile trebuie analizate individual.

„Trebuie să diferențiem cazurile. Principalul este dacă lipsa somnului devine o tortură, pentru că a nu dormi este ceva critic”, subliniază Estol.

El oferă și un exemplu concret.

„În Argentina, consumul de medicamente pentru somn a crescut cu 7% față de anul trecut”, spune neurologul.

Ce legătură are cina cu insomnia

Alimentația joacă un rol major în calitatea somnului. Potrivit neurologului, ora și tipul cinei pot face diferența dintre un somn liniștit și o noapte albă.

„Cu cât cina este mai târzie și mai grea, cu atât ne va fi mai greu să adormim”, explică el.

Estol recomandă evitarea anumitor alimente și băuturi.

„Este de preferat să evităm mâncarea picantă și cafeina”, spune specialistul.

Băuturile sunt la fel de importante.

„Sunt oameni care beau o cafea dimineața și nu mai pot dormi noaptea”, atrage atenția neurologul.

Cum trebuie să fie mediul de dormit

Nu doar alimentația contează, ci și mediul în care dormim.

„Camera trebuie să fie complet lipsită de lumină. Dacă este nevoie de o mască pentru ochi, atunci trebuie folosită”, recomandă Estol.

În final, neurologul spune că există situații în care medicația este necesară.

„Persoanele care fac tot ce trebuie pentru a dormi bine și totuși nu reușesc sunt cele indicate pentru un tratament medicamentos. Ulterior se va stabili dacă acesta trebuie să fie pe termen scurt sau lung”, concluzionează specialistul.

Recomandarea video

GALERIE FOTO Sezonul de schi din Munții Banatului, amânat din cauza lipsei zăpezii: „Încă ne rugăm să vină zăpada mult așteptată”
G4Media
Pensionarii din România trebuie să depună acest document la Casa de Pensii, până pe 31 decembrie 2025. Cine se încadrează
Gandul
Cât costă rochia purtată de Mirabela Grădinaru la Digi24. De ce a atras atenția tuturor
Cancan
Ce s-a ales de marea campioană a gimnasticii românești după 20 de ani de la retragere. Cu ce a ajuns să se ocupe acum Monica Roșu
Prosport
Povești din „Țara Aurului”, dezvăluite de CIA. Cum finanțau bogățiile românești spionajul Uniunii Sovietice în țările occidentale
Libertatea
Ai mâncat salată de boeuf din Mega Image? Din ce este făcută, de fapt
CSID
Nemții au desenat viitoarea Dacia C-Neo. Viziunea unui tuner axat pe modelele mărcii
Promotor