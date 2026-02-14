O jurnalistă susține că a avut o experiență paranormală într-un sat părăsit: Am vrut să fug, nu voi uita ce am simțit

Jurnalista britanică Millie Bull susține că amintirile vizitei unui sat abandonat cu un trecut tulbure o bântuie și astăzi, potrivit Express. Se pare că satul numit Knowlton a fost abandonat după ce epidemia de ciumă din Evul Mediu a ucis majoritatea locuitorilor săi. Localitatea se află în Dorset, în sudul Angliei. Acesta are o biserică despre care se spune că este bântuită.

Clădirea a fost construită în secolul al XII-lea, în mijlocul unui loc de cult păgân. De altfel, unii istorici cred că o parte a bisericii a fost construită cu pietre luate din locul de cult antic. În vremurile moderne, despre localitate și, în special despre biserică, au circulat numeroase povești cu fantome și alte evenimente paranormale.

Printre spiritele despre care se spune că bântuie biserica se numără un cal fantomă și un călăreț, o față fantomatică care apare în fereastra turnului și o femeie plângând care îngenunchează în fața clădirii. De asemenea, se spune că diavolul însuși ar fi furat clopotul bisericii.

Jurnalista a povestit ce a pățit atunci când a vizitat locul bântuit

Pentru a verifica poveștile, jurnalista s-a dus la fața locului împreună cu câțiva prieteni. Ea a relatat experiența terifiantă pe care a avut-o: biserica a dispărut brusc din fața vizitatorilor.

„Întotdeauna am crezut în fantome și în supranatural, dar nu am avut niciodată propria mea experiență paranormală. Am parcat lângă biserică, cu farurile mașinii orientate spre clădire, așteptând să se întâmple ceva. Inițial, nu s-a întâmplat nimic. Am chicotit și am vorbit nervoși, fără să ne luăm ochii de la structura medievală. Apoi, dintr-o dată, biserica a dispărut din vedere, ca și cum un văl negru ar fi fost aruncat peste clădire. Am scos cu toții un țipăt, sărind în scaune în timp ce structura dispărea. A reapărut curând ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat”, a relatat Millie Bull.

Ei au decis să plece de urgență de la fața locului.

„Prima mea reacție a fost frica; la ce tocmai mă uitasem? Ne juca cineva o feste? Ne privea cineva și încerca să ne sperie? Instinctul meu a fost să fug. Unii dintre prietenii mei împărtășeau părerea mea și voiau să scape, dar unul voia să iasă și să investigheze. Am decis rapid că era mai sigur să mergem acasă”, a adăugat Bull.

Jurnalista nu este convinsă de ce a văzut, dar spune, că în mod sigur, amintirea o va bântui toată viața.

„Încă nu sunt sigur ce am văzut în noaptea aceea. E posibil să fi fost pur și simplu o ceață sau poate o iluzie a luminii, dar nu voi uita niciodată cum m-am simțit”, a precizat jurnalista.