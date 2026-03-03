Sirenele nu vor mai suna miercuri. Pompierii amână exercițiul „Miercurea Sirenelor”

„În urma unei evaluări interne privind contextul actual de securitate și necesitatea unei informări publice mai ample, a fost decisă amânarea exercițiului de alarmare publică „Miercurea Sirenelor”.

Decizia a fost luată în mod deliberat și responsabil, în baza unei analize proprii, care a indicat că, în actualele condiții, este necesară consolidarea comunicării publice, astfel încât scopul exercițiului să fie corect înțeles la nivelul întregii populații”, au transmis, marți, reprezentanții IGSU.

IGSU precizează că amânarea actuală reprezintă o măsură de adaptare responsabilă la context, și nu o renunțare la exercițiu.

În perioada următoare, IGSU va transmite un calendar revizuit al exercițiilor, dar și măsuri suplimentare pentru informarea publică.

Care este rolul exercițiului?

Reprezentanții IGSU precizează că exercițiul are rolul de a testa regulat sistemele de alarme publice, ca acestea să funcționeze atunci când este nevoie.

„Un sistem de avertizare publică care nu este testat regulat riscă să nu funcționeze atunci când este nevoie de el. Într-o situație reală, orice disfuncționalitate poate însemna timp pierdut, iar timpul pierdut poate însemna vieți puse în pericol”, transmite IGSU.

În cadrul testelor, pompierii verifică capacitatea de funcționare a sistemului, iar exercițiul ajută populația să se familiarizeze cu semnalele alarmelor și semnificația lor.

Știrea Inițială:

Miercuri, 04 martie 2026, în intervalul 10:00 – 11:00, alarmele de avertizare publică vor suna la nivel național, în cadrul exercițiului „Miercurea Alarmelor”, organizat de autorități pentru verificarea funcționării sistemelor de înștiințare, avertizare și alarmare a populației, a anunțat Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU).

Potrivit autorităților, sirenele vor fi acționate pentru câteva minute, în mod controlat, pentru testarea echipamentelor și creșterea gradului de familiarizare a populației cu semnalele de alarmare. În județul Dâmbovița, exercițiul se va desfășura în localități din întreg județul, în același interval orar.

„Prin acționarea mijloacelor tehnice de alarmare există posibilitatea de a crea disconfort în spațiul public, motiv pentru care recomandăm cetățenilor să rămână calmi și să urmărească informările transmise de către autorități. Cetățenii nu trebuie să se îngrijoreze, acesta fiind doar un exercițiu”, a transmis IGSU.

Autoritățile reamintesc faptul că semnalele de alarmare utilizate în situații de protecție civilă sunt:

Alarmă aeriană

Alarmă la dezastre

Prealarmă aeriană

Încetarea alarmei

Exercițiul are loc în contextul Săptămânii Protecției Civile (26 februarie – 4 martie 2026), eveniment dedicat informării, educării și pregătirii populației pentru situații de urgență. În această perioadă, ISU „Dealul Spirii” București-Ilfov organizează activități pentru publicul larg, cu scopul dezvoltării unui comportament preventiv și creșterii rezilienței populației.