Percheziții în Neamț într-un dosar privind utilizarea ilegală a detectoarelor de metale și furt de bunuri arheologice

Potrivit IPJ Neamț, în urma investigațiilor s-a stabilit că un bărbat de 57 de ani, din Gârcina, ar fi folosit detectoare de metale, în perioada ianuarie 2023 – octombrie 2025, pe mai multe situri din județ, fără avizul Ministerului Culturii. Din aceste zone ar fi sustras obiecte ce fac parte din patrimoniul cultural.

La 11 decembrie, polițiștii au pus în executare două mandate de percheziție domiciliară în comuna Gârcina, la locuințele a două persoane. În ambele imobile au fost găsite bunuri cu valoare istorică, susceptibile a face parte din patrimoniul cultural mobil.

Printre obiectele identificate se numără monede datate între 1830 și 1885, un medalion comemorativ Carol I (1839–1939), o cruce, inele și fragmente de bijuterii, elemente de ornamente, o cataramă din bronz, o rublă din argint, două topoare din fier, o nicovală, un amnar și mai multe fragmente metalice. Toate bunurile au fost ridicate pentru continuarea cercetărilor și expertizare.

Acțiunea a fost sprijinită de polițiști ai Serviciului Criminalistic și de luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale Neamț.

După percheziții au fost puse în aplicare două mandate de aducere, vizând un bărbat de 57 de ani și unul de 35 de ani. Cercetările continuă pentru documentarea întregii activități infracționale.