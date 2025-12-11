The New York Times: Cum au scăpat frații Tate din România. Firul secret al intervenției administrației Trump

Cei doi influenceri, investigați pentru trafic de persoane, viol și alte infracțiuni grave, au beneficiat de ridicarea interdicției de a părăsi România, urmare a unui ordin venit din vârful guvernului român.

Potrivit unei investigații The New York Times, decizia ar fi fost luată în contextul în care oficiali ai administrației Trump și persoane apropiate familiei prezidențiale ar fi transmis susținere pentru frați.

Presiuni diplomatice în cazul fraților Tate și intervenția administrației Trump

Richard Grenell, trimis special al administrației americane, a discutat de două ori cu oficiali români despre situația fraților Tate. La scurt timp după cea de-a doua discuție, procurorii DIICOT au primit ordin să negocieze cu inculpații și să le ridice restricțiile de călătorie, deși anterior îi consideraseră un pericol public și un risc major de fugă.

Decizia a provocat nemulțumire în rândul magistraților implicați în dosar și îngrijorare în rândul diplomaților americani, care se tem de efectele unor intervenții politice directe în procedurile judiciare externe.

Reacții interne și externe privind cazul fraților Tate

Revenirea fraților Tate în SUA a generat o ruptură în rândul conservatorilor americani. Personalități precum Ron DeSantis, Megyn Kelly și Ben Shapiro au criticat influența aparentă a administrației Trump asupra deciziei României, comparând situația cu „toxic masculinity” sau chiar cu cazul Epstein.

În paralel, Andrew Tate se confruntă cu noi acuzații în SUA, unde o fostă parteneră a depus plângere pentru agresiune.

În România, dosarul penal continuă, iar după finalizarea lui, frații Tate vor trebui să se confrunte și cu acuzațiile de trafic de persoane din Marea Britanie. Conform unor surse citate, agenți DHS investighează frații Tate de ani de zile pentru posibile infracțiuni comise pe teritoriul american.