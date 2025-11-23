America împinge mii de ucraineni spre deportare

Aproape 200.000 de ucraineni ajunși în SUA după invazia rusă riscă să își piardă statutul legal, din cauza întârzierilor mari la reînnoirea programului umanitar lansat în 2022, potrivit datelor analizate de Reuters.

Pentru mulți dintre cei aflați în această situație, consecințele sunt dure: pierd locurile de muncă, asigurările medicale și sentimentul de siguranță câștigat cu greu după fuga din război. Unii au rămas fără permis de muncă după expirarea statutului. Alții au fost nevoiți să renunțe la salarii stabile și la tratamente medicale esențiale.

Ca într-o roată de hamster

„Este un stres constant, o anxietate continuă. Este ca o roată de hamster. Dacă va trebui să părăsesc Statele Unite, va trebui să-mi reconstruiesc viața de la zero”, a declarat pentru sursa citată o ucraineană aflată în această situație.

Întoarcerea acasă nu mai e o opțiune pentru ucraineni

Cazul ei nu este singular. Specialiști IT, profesori, studenți, designeri ucraineni, aflați în USA, sunt forțați să-și consume economiile sau să se împrumute pentru a supraviețui. Unii se tem să iasă din casă, de frica unor controale. Alții au părăsit deja SUA spre Canada, Europa ori America de Sud.

Reîntoarcerea în Ucraina nu este o opțiune pentru mulți. Cei mai mulți și-au pierdut casele, când orașele de unde vin au fost ocupate de trupele ruse. După eliberare, în multe localități, precum Bucea, au fost descoperite sute de cadavre de civili executați.

Decizii schimbătoare la Washington

Criza este amplificată de deciziile oscilante ale administrației Trump. În ianuarie, procesarea cererilor a fost suspendată. Ulterior, Trump a declarat că analizează posibilitatea de a anula complet statutul umanitar acordat ucrainenilor. Declarația sa urma unei întâlniri tensionate cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Deși planul nu a fost dus până la capăt, procesarea reînnoirilor a rămas extrem de lentă, mai puțin de 2000 de cereri au fost soluționate de atunci.

La presiunea instanțelor, autoritățile au fost obligate să reia procedurile, dar noile taxe introduse în iulie – 1.000 de dolari în plus față de cele deja existente – fac reînnoirea și mai dificilă.

Plecări forțate și rețineri tot mai dese

Unii încearcă chiar să plece voluntar, pentru a evita posibile consecințe legale. Yevhenii Padafa, inginer software de 31 de ani, a încercat să „se auto-deporteze” folosind aplicația guvernamentală CBP One, după ce dosarul său a rămas blocat luni de zile. „Dacă mă întorc în Ucraina, voi ajunge pe linia frontului. Mai bine sunt fără adăpost altundeva decât să mă întorc”, spune el.

Avocații din rețeaua Ukraine Immigration Task Force raportează tot mai multe cazuri de rețineri ale ucrainenilor în Chicago, Cleveland sau pe șantiere de construcții ori la livrări.

„Primim apeluri săptămânal de la oameni care spun că rudele lor au fost reținute”, afirmă directoarea organizației, Anne Smith.

În lipsa unor soluții rapide și clare din partea autorităților federale, mii de familii care au fugit de război se trezesc acum prinse într-un alt fel de luptă — una administrativă, dar la fel de apăsătoare.