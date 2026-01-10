Prima pagină » Știrile zilei » Zeci de deținuți politici din Nicaragua au fost eliberați la o zi după solicitarea SUA

Zeci de deținuți politici din Nicaragua au fost eliberați la o zi după solicitarea SUA

Guvernul din Nicaragua a anunțat sâmbătă eliberarea a zeci de persoane din închisori, la o zi după ce Statele Unite au cerut eliberarea a peste 60 de deținuți politici.
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
10 ian. 2026, 22:56, Știri externe

Președintele din Nicaragua, Daniel Ortega, a anunțat că deținuții au fost eliberați, fără a preciza numărul exact al persoanelor și fără a confirma dacă acestea aveau statutul de deținut politic. În plus, nu s-a fost menționat dacă cei eliberați vor fi supuși unor măsuri restrictive, precum arestul la domiciliu.

Lidera opoziției nicaraguane, Ana Margarita Vijil, a declarat pentru Reuters că persoanele eliberate „sunt prizonieri politici”, însă nu a precizat un număr exact.

Vineri, Ambasada SUA din Nicaragua a salutat eliberarea unor figuri ale opoziției din Venezuela și a cerut guvernului condus de Daniel Ortega să urmeze acest exemplu, subliniind că în Nicaragua peste 60 de persoane sunt încă reținute sau date dispărute.

„Venezuela a făcut un pas important către pace prin eliberarea unui număr mare de prizonieri politici. În Nicaragua, peste 60 de persoane rămân deținute pe nedrept sau au dispărut, inclusiv pastori, lucrători religioși, bolnavi și vârstnici. Pacea este posibilă doar cu libertate!”, se arată în mesajul publicat vineri de Ambasada americană din Nicaragua, pe X.

