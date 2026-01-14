Prima pagină » Știri externe » Mai mulți americani deținuți în Venezuela au fost eliberați, anunță administrația Trump

Mai mulți cetățeni americani care fuseseră reținuți în Venezuela au fost eliberați, a anunțat administrația președintelui Donald Trump.
14 ian. 2026, 05:03, Știri externe

„Salutăm eliberarea americanilor deținuți în Venezuela. Este un pas important în direcția corectă din partea autorităților interimare”, a declarat marți un oficial al Departamentului de Stat al Statelor Unite, sub protecția anonimatului, potrivit AFP.

Reprezentantul diplomației SUA nu a oferit detalii privind identitatea persoanelor eliberate și nici numărul exact al acestora.

Potrivit autorităților de la Washington, decizia vine după ce președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodríguez, a ordonat eliberarea unor deținuți în urma atacului american din 3 ianuarie. Operațiune care a dus la capturarea lui Nicolás Maduro. Președintele american Donald Trump a salutat gestul Caracasului, afirmând că, în schimb, a „anulat” o nouă acțiune militară împotriva Venezuelei.

Numeroase persoane fuseseră reținute în Venezuela pentru participarea la proteste împotriva rezultatului alegerilor prezidențiale din 2024, câștigate de Nicolás Maduro. Printre cei eliberați recent s-ar număra și cetățeni spanioli și italieni.

Eliberarea cetățenilor americani deținuți în străinătate reprezintă o prioritate declarată pentru administrația de la Washington.

Statele Unite ale Americii obținuseră deja, anul trecut, eliberarea unor americani în urma unui acord negociat cu guvernul condus atunci de Nicolás Maduro.

