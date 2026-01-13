Familiile cer dovezi de viață, în timp ce Venezuela eliberează doar câteva zeci de prizonieri politici

Potrivit organizației pentru drepturile omului Foro Penal, din peste 800 de persoane considerate deținuți politici sau arestați arbitrar, doar 49 fuseseră eliberați până luni după-amiază. În contrast, autoritățile venezuelene afirmă că cifra ar fi de 116, însă nu au publicat o listă oficială cu numele celor eliberați sau cu locurile din care au fost scoși.

Procesul de eliberare a început joi, vizând inclusiv câțiva deținuți cunoscuți, la solicitarea Statelor Unite, la scurt timp după reținerea președintelui Nicolás Maduro de către forțele americane, mai scrie CNN.

ONU: „Sub obligațiile internaționale”

Misiunea ONU de monitorizare a situației din Venezuela a salutat aceste eliberări. Totuși, a subliniat că ele rămân „mult sub nivelul obligațiilor internaționale” asumate de stat. Organismul internațional a cerut punerea în libertate imediată și fără condiții a tuturor celor deținuți arbitrar. De asemenea a evidențiat impactul emoțional sever asupra familiilor.

ONU a solicitat, de asemenea, ca rudele să primească informații clare și prompte despre situația, locul de detenție și statutul juridic al celor închiși. În solicitare s-a mai cerut și acces regulat la aceștia.

De mai multe zile, rudele prizonierilor politici stau în fața centrelor de detenție. Ele aprind lumânări, afișează mesaje de protest și se roagă pentru cei dispăruți. Mulți cer măcar dovada că cei apropiați trăiesc – fie prin apeluri video, fotografii recente sau posibilitatea unei vizite.

„Dacă pentru președinte s-au cerut dovezi de viață, atunci ce se întâmplă cu cetățenii obișnuiți? Ce se întâmplă cu noi?”, a declarat Evelis Cano, mama unui deținut.

Moartea unui prizonier amplifică îngrijorarea

Solicitările pentru dovezi de viață s-au intensificat după confirmarea decesului unui deținut. Edilson José Torres Fernández, ofițer de poliție în vârstă de 52 de ani, a murit în detenție la o lună după ce fusese arestat pentru mesaje critice la adresa guvernului.

Organizațiile civice susțin că acesta ar fi putut fi eliberat și primit îngrijiri medicale, iar moartea lui a devenit un simbol al pericolului cu care se confruntă ceilalți prizonieri.

Fără o listă oficială a celor eliberați, verificarea informațiilor este extrem de dificilă. Organizațiile societății civile încearcă să confirme cazurile individual, în absența comunicării clare din partea autorităților. Amnesty International atrage atenția că multe dintre aceste persoane ar putea fi victime ale disparițiilor forțate. Iar tăcerea oficială, prelungește suferința familiilor.

Deținuții politici din Venezuela: presiune internațională tot mai mare

Opoziția venezueleană consideră că eliberările reprezintă „o batjocură inacceptabilă”. Lidera opoziției, María Corina Machado, s-a întâlnit cu Papa Leon al XIV-lea pentru a solicita sprijin internațional, urmând ca în curând să discute și cu președintele american Donald Trump.

Pe măsură ce presiunea externă crește, sute de familii continuă să aștepte același lucru simplu, dar esențial: un semn că cei dragi sunt în viață.