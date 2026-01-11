Prima pagină » Știrile zilei » Ministrul german de Externe subliniază importanța relației transatlantice înaintea vizitei în SUA

Johann Wadephul, ministrul german de Externe, a subliniat importanța consolidării legăturilor transatlantice înaintea unei vizite oficiale la Washington. Vizita are loc într-un context volatil, pe fondul tensiunilor legate de declarațiile administrației americane față de Groenlanda.
11 ian. 2026, Știri externe

Înainte de plecare spre Statele Unite ale Americii, ministrul german a spus: „Niciodată până acum nu a fost atât de crucial să se investească în parteneriatul transatlantic pentru a rămâne capabili să modelăm ordinea mondială”, citat de Reuters. 

Wadephul a anunțat că în cadrul întâlnirii cu omologul său, Marco Rubio, va aborda diferențele de opinie”. 

„Acolo unde există diferențe de opinie, dorim să le abordăm prin dialog pentru a ne îndeplini responsabilitatea comună pentru pace și securitate”, a transmis șeful diplomației de la Berlin. 

În drumul spre SUA, oficialul german se va opri în Islanda, la Reykjavik pentru o întâlnire cu ministrul islandez de externe. 

Wadephul are în plan și o întâlnire cu secretarul general al ONU, Antonio Guterres. Acesta a declarat: „Pentru Germania, fiabilitatea ca partener internațional include în mod clar un angajament față de dreptul internațional și cooperarea internațională”. 

 

 

