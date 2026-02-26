Procurori din Ucraina, acuzați de șpagă: 100.000 de dolari pentru închiderea unui dosar

Fostul șef al Parchetului regiunii Ivano-Frankivsk (vestul Ucrainei) și fostul conducător al unuia dintre departamentele instituției au fost informați oficial că sunt suspecți într-un amplu dosar de corupție sistematică.

Anunțul a fost făcut joi, de Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) împreună cu Parchetul Specializat Anticorupție (SAPO).

Potrivit procurorilor anticorupție, cei doi ar fi „cerut și primit beneficii necuvenite de la companii pentru a se abține de la tragerea la răspundere penală a angajaților acestora și pentru a dispune închiderea unor dosare penale”.

100.000 de dolari pentru clasare

Primul episod descris de anchetatori se referă la o sumă de 100.000 de dolari. În anul 2021, procurorii au cerut acești bani pentru „a adopta decizii în interesul unor funcționari ai unei întreprinderi de stat și ai unei companii private care au delapidat bunurile întreprinderii”. În schimbul banilor, suspecții au promis „să asigure închiderea procedurilor și să împiedice tragerea la răspundere a persoanelor implicate”. Imediat după primirea sumei, dosarul a fost închis.

Un al doilea episod descrie un mecanism mai larg, desfășurat pe parcursul a doi ani. Potrivit Biroul Anticorupție, foștii șefi din Parchet au organizat „o schemă de primire sistematică de beneficii necuvenite” de la o companie privată implicată în construcția de drumuri în vestul Ucrainei.

3% pentru „liniște”

Între anii 2019 și 2021, compania de construcții a încheiat contracte publice pentru lucrări de drumuri în vestul Ucrainei, în valoare de sute de milioane de hrivne. Potrivit anchetatorilor, procurorii au cerut 3% din valoarea fiecărui contract, sumă care a fost plătită direct către aceștia în noiembrie–decembrie 2021.

În schimb, oficialii ar fi promis „să nu ia măsuri în legătură cu eventuale nereguli constatate în timpul lucrărilor”.

Se caută complicii

Faptele au fost încadrate ca luare de mită în formă agravată, potrivit Codului penal al Ucrainei.

„Investigația este în desfășurare. Autoritățile stabilesc în prezent întregul cerc de persoane implicate în săvârșirea infracțiunii”, se arată în comunicatul oficial al NABU.

Cazul este unul dintre puținele dosare în care anchetatorii anticorupție vizează direct conducerea unui parchet regional.