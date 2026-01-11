Prima pagină » Știri externe » Trump îndeamnă Cuba să facă o înțelegere cu SUA „înainte să fie prea târziu”

Președintele american Donald Trump a îndemnat Cuba să „facă o înțelegere” cu Statele Unite, avertizând că fluxul de petrol din Venezuela către Havana se va opri.
Iulian Moşneagu
11 ian. 2026, 17:26, Știri externe

„Cuba a trăit, timp de mulți ani, din cantități mari de PETROL și BANI din Venezuela. În schimb, Cuba a furnizat «servicii de securitate» pentru ultimii doi dictatori venezueleni, DAR NU MAI ESTE CAZUL! Majoritatea acelor cubanezi sunt MORȚI în urma atacului S.U.A. de săptămâna trecută, iar Venezuela nu mai are nevoie de protecție din partea bătăușilor și șantajiștilor care au ținut-o ostatică atâția ani”, a scris Trump, duminică, pe platforma sa Truth Social, potrivit AFP.

„PETROLUL ȘI BANII NU VOR MAI AJUNGE ÎN CUBA – ZERO! Îi îndemn ferm să facă o înțelegere, ÎNAINTE SĂ FIE PREA TÂRZIU”, a adăugat liderul de la Casa Albă.

Declarațiile sale vin la o săptămână după ce forțele americane l-au capturat pe președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, într-o operațiune militară la Caracas, soldată cu zeci de morți în rândul forțelor de securitate venezuelene și cubaneze.

De asemenea, Trump a redistribuit un mesaj care sugera că secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, ar trebui să devină următorul președinte al Cubei, stat aflat în prezent sub conducere comunistă. Trump a însoțit postarea cu comentariul: „Sună bine pentru mine”.

Aflată sub un embargo comercial al SUA, Havana s-a bazat tot mai mult, din anul 2000, pe petrolul venezuelean furnizat în cadrul unui acord încheiat cu predecesorul lui Maduro, Hugo Chávez.

