Prima pagină » Sănătate » Epidemia de rujeolă din SUA, scăpată de sub control: „Copiii mor din cauza unei boli care poate fi prevenită”

Epidemia de rujeolă din SUA, scăpată de sub control: „Copiii mor din cauza unei boli care poate fi prevenită”

SUA înregistrează peste 1.100 cazuri de rujeolă în primele opt săptămâni din 2026. Medicii avertizează că urmează noi decese. 96% dintre bolnavi sunt nevaccinați.
Epidemia de rujeolă din SUA, scăpată de sub control: „Copiii mor din cauza unei boli care poate fi prevenită
Andreea Tobias
27 feb. 2026, 18:21, Știrile zilei

Statele Unite au depășit 1.100 de cazuri de rujeolă în primele opt săptămâni ale anului. Numărul este de șase ori mai mare decât media anuală, potrivit CNN.

Medicii avertizează că urmează noi decese. „Ne îndreptăm spre alte decese. Și este inadmisibil”, a declarat dr. Paul Offit, de la Spitalul de Copii din Philadelphia.

96% dintre bolnavi, nevaccinați

Aproape toate cazurile raportate în SUA implică persoane nevaccinate sau incomplet vaccinate. Peste 80% dintre cazuri sunt înregistrate la copii și adolescenți.

„Copiii mor din cauza unei boli care poate fi prevenită prin vaccinare, deoarece părinții aleg să nu-i vaccineze”, a spus Offit.

Carolina de Sud are cel mai mare focar: aproape 980 de cazuri din octombrie până acum. Spartanburg, cu rate scăzute de vaccinare, este cel mai afectat.

Au fost raportate complicații grave: pneumonie, encefalită, cazuri la femei însărcinate. Nu s-au înregistrat decese, dar statul avertizează că epidemia nu s-a terminat.

Focare active există și în Florida, Utah, Arizona și de-a lungul coastei de vest. Jumătate dintre statele americane au raportat cazuri în 2026.

Cât de periculoasă este rujeola

Din fiecare 1.000 de copii infectați, până la 3 pot muri. Unul poate dezvolta encefalită. Cu cât pacientul este mai în vârstă, cu atât boala este mai severă.

„Rujeola este o infecție gravă. Poate afecta orice copil sănătos”, a avertizat dr. William Schaffner, de la Universitatea Vanderbilt.

Rujeola fusese declarată eradicată în SUA în anul 2000. Răspândirea actuală amenință acest statut. Organizația Panamericană a Sănătății se reunește în aprilie pentru o decizie oficială.

Recomandarea video

EXCLUSIV Un flagrant ratat. Un episod mai puțin cunoscut din cariera lui Viorel Salvador Caragea, numit administrator special la uzina de armament Sadu
G4Media
Care sunt rezervele globale de uraniu, în funcție de țară. Cine deține peste 50% din totalul lor
Gandul
Fiul unei celebre vedete TV a murit! Tânărul avea doar 23 de ani. Prima ipoteză a polițiștilor despre cauza morții a sfâșiat familia
Cancan
FOTO. Sharapova a intrat în piscina cu apă termală, dar a lăsat prea mult la vedere
Prosport
Un polițist de la „Crimă Organizată” vrea daune morale de 500.000 de lei de la Agenția Națională de Integritate. „Avere nejustificată” demonstrată cu acte și martori
Libertatea
COVID-19 poate afecta creierul pe termen lung, chiar și în forme ușoare. Diferența majoră față de gripă
CSID
Vânzările Dacia Sandero în 2026 au scăzut la jumătate, în Europa. Modelul nu a prins nici măcar Top 10, în ianuarie
Promotor