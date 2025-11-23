Oficialii americani, ucraineni și europeni discută azi la Geneva planul de încetare a războiului

Trimisul special al SUA, Steve Witkoff, și secretarul de stat Marco Rubio urmau să sosească duminică pentru discuțiile privind încheierea invaziei rusești, aflată acum în al patrulea an, scrie Reuters.

Vineri, președintele SUA, Donald Trump, a declarat că președintele ucrainean Volodimir Zelenski are termen până joi să aprobe planul în 28 de puncte, care solicită Ucrainei să cedeze teritoriu, să accepte limitări ale armatei sale și să renunțe la ambițiile de a adera la NATO.

„Sperăm să punem la punct ultimele detalii… pentru a redacta un acord avantajos pentru ei (Ucraina)”, a declarat un oficial american. „Nu se va conveni nimic până când cei doi președinți nu se vor întâlni”, referindu-se la Trump și Zelenski.

Secretarul Armatei SUA, Daniel Driscoll, a sosit la Geneva înaintea discuțiilor, iar o delegație ucraineană era așteptată sâmbătă seara, a declarat oficialul. Ucraina și-a confirmat participarea.

Liderii europeni spun că planul are nevoie de îmbunătățiri

Consilierii de securitate națională din așa-numita alianță E3 formată din Franța, Marea Britanie și Germania se vor alătura discuțiilor, alături de Uniunea Europeană. Italia va trimite, de asemenea, un oficial, au declarat surse diplomatice.

Liderii europeni și alți lideri occidentali au declarat sâmbătă că planul de pace al SUA, care susține cererile cheie ale Rusiei, constituie o bază pentru discuțiile privind încheierea războiului, dar că este nevoie de „muncă suplimentară”, întrucât aceștia caută un acord mai bun pentru Kiev înainte de termenul limită de joi.

O sursă din cadrul guvernului german a declarat că un proiect european de plan de pace, bazat pe propunerea SUA, a fost trimis Ucrainei și administrației americane.

Avertismenul lui Zelenski

Înaintea discuțiilor, președintele Volodimir Zelenski a avertizat că Ucraina riscă să-și piardă demnitatea și libertatea – sau sprijinul Washingtonului – din cauza acestui plan.

Președintele rus Vladimir Putin a descris planul ca fiind baza unei rezoluții a conflictului, dar Moscova ar putea obiecta împotriva unor propuneri din schemă, care impun forțelor sale să se retragă din unele zone pe care le-au capturat.