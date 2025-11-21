Vladimir Putin, prima reacție după „planul de pace” în 28 de puncte

Liderul rus și-a exprimat sprijinul pentru planul în 28 de puncte, afirmând că acesta poate „constitui baza unui acord de pace definitiv” în Ucraina.

„Planul de pace al președintelui Trump pentru soluționarea situației din Ucraina a fost discutat înainte de întâlnirea din Alaska În cursul acestei discuții, partea americană ne-a cerut să facem anumite compromisuri și să dăm dovadă de flexibilitate, după cum au spus ei. În timpul discuțiilor de la Anchorage, am confirmat că, în ciuda anumitor probleme complexe și dificultăți pentru noi, suntem totuși de acord cu aceste propuneri”, a declarant Putin.

Putin a continuat spunând că Ucraina a refuzat ( n.r după Alaska) să accepte propunerile.

„Cred că acesta este motivul pentru care a apărut o nouă versiune, în esență modernizată, a planului, care cuprinde acum 28 de puncte. Avem textul acestuia”, a spus Putin.

„Cred că și acesta poate constitui baza unui acord de pace definitiv”, a adăugat Putin.

Zelenski: „Acesta este unul dintre cele mai dificile momente din istoria noastră – fie 28 de puncte dificile, fie cea mai grea iarnă și multe riscuri”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a declarat că autoritățile ucrainene se afla sub presiune considerabilă privind planul american de pace care ar forța Ucraina la concesii majore, informează CNN.

„Presiunea asupra Ucrainei este acum la cote maxime. Ucraina s-ar putea confrunta acum cu o alegere foarte dificilă: fie pierderea demnității, fie riscul de a pierde un partener cheie, fie 28 de puncte dificile, fie o iarnă extrem de grea. Cele mai dificile riscuri sunt viața fără libertate, fără demnitate, fără dreptate și a crede pe cineva care ne-a atacat deja de două ori”, a declarat Zelenski, vineri.

Zelenski a explicat că partenerii Ucrainei – în primul rând Statele Unite – așteaptă de la el un răspuns la un plan compus din 28 de puncte, care vizează găsirea unei soluții pentru încheierea războiului cu Rusia. El a subliniat că, în aceste negocieri, se ghidează după jurământul depus la preluarea mandatului, de a proteja Constituția Ucrainei.

„Nu am trădat Ucraina atunci și nu o vom trăda nici acum”, a transmis el, recunoscând că „săptămâna viitoare va fi foarte dificilă”, cu „foarte multă presiune” asupra Kievului pentru a accepta concesii majore. Zelenski a insistat însă că nu va permite impunerea unor astfel de condiții.

Într-o convorbire telefonică comună cu Zelenski, vineri dimineață, cancelarul german Friedrich Merz, președintele francez Emmanuel Macron și premierul britanic Keir Starmer „au convenit să continue să urmărească obiectivul de a proteja interesele vitale ale Europei și Ucrainei pe termen lung”.

Aceasta include „asigurarea faptului că linia de contact este punctul de plecare pentru o înțelegere și că forțele armate ucrainene rămân capabile să apere în mod eficient suveranitatea Ucrainei”, se arată într-un comunicat al biroului de presă al guvernului german, diferit de propunerea SUA, care solicită Ucrainei să se retragă din o parte a propriului teritoriu.