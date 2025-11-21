Zelenski, discurs istoric despre planul de pace: „Acesta este unul dintre cele mai dificile momente din istoria noastră – fie 28 de puncte dificile, fie cea mai grea iarnă și multe riscuri”

„Presiunea asupra Ucrainei este acum la cote maxime. Ucraina s-ar putea confrunta acum cu o alegere foarte dificilă: fie pierderea demnității, fie riscul de a pierde un partener cheie, fie 28 de puncte dificile, fie o iarnă extrem de grea. Cele mai dificile riscuri sunt viața fără libertate, fără demnitate, fără dreptate și a crede pe cineva care ne-a atacat deja de două ori”, a declarat Zelenski, vineri.

Zelenski a explicat că partenerii Ucrainei – în primul rând Statele Unite – așteaptă de la el un răspuns la un plan compus din 28 de puncte, care vizează găsirea unei soluții pentru încheierea războiului cu Rusia. El a subliniat că, în aceste negocieri, se ghidează după jurământul depus la preluarea mandatului, de a proteja Constituția Ucrainei.

Zelenski anunță că nu va accepta pretenții exagerate

„Nu am trădat Ucraina atunci și nu o vom trăda nici acum”, a transmis el, recunoscând că „săptămâna viitoare va fi foarte dificilă”, cu „foarte multă presiune” asupra Kievului pentru a accepta concesii majore. Zelenski a insistat însă că nu va permite impunerea unor astfel de condiții.

Președintele a afirmat că interesul național ucrainean rămâne linia roșie și a promis că nu îl va trăda. El a spus că va încerca să găsească „soluții constructive”, este pregătit să prezinte argumente, să convingă și să propună alternative, dar nu va accepta ca Ucraina să fie prezentată ca un stat care nu dorește pacea sau care obstrucționează procesul de încetare a războiului.

Zelenski a anunțat că echipa sa va lucra „non-stop”, inclusiv în weekend și săptămâna următoare, pentru a îmbunătăți propunerea Statelor Unite, astfel încât, din toate punctele planului, să rămână neatinse cel puțin două principii fundamentale: demnitatea și libertatea ucrainenilor. Pe acestea, a spus el, se bazează suveranitatea, independența, integritatea teritorială și viitorul Ucrainei.

Liderul de la Kiev a ținut să remarce și sprijinul primit din partea partenerilor europeni, care, potrivit lui, înțeleg că Rusia „nu este departe”, iar Ucraina reprezintă „singurul scut” dintre viața confortabilă din Europa și planurile agresive ale Kremlinului.

În același timp, Zelenski a vorbit despre presiunea uriașă la care este supusă Ucraina, afectată zilnic atacurilor rusești. El a spus că poporul ucrainean pare „făcut din oțel”, dar a avertizat că orice metal, oricât de rezistent, are limite.

Amintind de începutul invaziei pe scară largă din 2022, Zelenski a făcut apel la unitate națională și a cerut clasei politice să „oprească jocurile politice” în fața pericolului. A spus că în cele mai grele momente a simțit sprijinul întregii națiuni și că acest lucru l-a ajutat să reziste presiunilor.

Președintele a încheiat promițând că Ucraina va continua să lupte pe cale diplomatică pentru pace, dar o pace care să protejeze demnitatea și libertatea națiunii ucrainene, și și-a încheiat discursul cu salutul devenit simbolic: „Slavă Ucrainei”.

Lideri europeni au exprimat deja sprijin pentru Kiev, insistând că nicio decizie privind viitorul Ucrainei nu poate fi luată fără acordul său.

Planul american include concesii majore

Washingtonul a prezentat Kievului un plan în 28 de puncte care ar susține multe dintre principalele cereri ale Rusiei, solicitând Kievului să renunțe la teritorii suplimentare, să reducă dimensiunea armatei sale și să abandoneze definitiv speranța de a adera la alianța occidentală NATO.

Printre pretențiile exprimate în planul de pace se numără cedarea regiunii Donbas, reducerea armatei ucrainene la 600.000 de militari și recunoașterea de către SUA a Peninsulei Crimeea și a regiunilor Donețk și Lugansk ca provincii rusești.