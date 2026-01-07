Rusia a recrutat tineri sud-africani pe Discord pentru a lupta în Ucraina

Potrivit investigației, doi tineri sud-africani, ambii în jur de 20 de ani, au plecat din țara lor în iulie 2024, după ce au intrat în contact cu un utilizator de Discord cunoscut drept „@Dash”, în timp ce jucau simulatorul militar Arma 3.

Ulterior, cei doi s-au întâlnit în Cape Town, au mers la consulatul Rusiei și au zburat spre Moscova via Emiratele Arabe Unite.

Ajunși în Rusia, tinerii au semnat contracte de serviciu militar pe un an, în apropiere de Sankt Petersburg.

După câteva săptămâni de pregătire de bază, unul dintre ei a fost trimis pe frontul din Ucraina ca ajutor de lansator de grenade.

Familia a mai primit vești de la el pe 6 octombrie, iar pe 17 decembrie a fost informată că tânărul a murit.

Un document medical confirmă decesul pe 23 octombrie 2024, în regiunea Luhansk. Despre cel de-al doilea recrut nu există informații clare.

Bloomberg notează că ambilor li s-a promis cetățenie rusă și posibilitatea de a urma studii după finalizarea contractului militar.

Cazul nu este singular. Într-o investigație publicată în noiembrie 2025, Bloomberg a arătat că Duduzile Zuma-Sambudla, fiica fostului președinte sud-african Jacob Zuma și actual parlamentar, a recrutat aproximativ 20 de tineri pentru a merge în Rusia.

Potrivit surselor, aceștia ar fi primit asigurări că vor urma cursuri de securitate și că ulterior vor lucra pentru formațiunea politică a lui Jacob Zuma.

Autoritățile sud-africane au deschis dosare penale pentru recrutare ilegală, iar în noiembrie 2025 au fost arestate mai multe persoane, inclusiv un angajat al radioului public.

Africa de Sud interzice participarea cetățenilor săi în conflicte armate externe încă din 1998, iar un prim termen de judecată a fost stabilit pentru 10 februarie.

Investigația mai arată că Rusia a desfășurat campanii similare și în alte state africane, precum Kenya, Camerun sau Burkina Faso, însă folosirea platformei Discord și a jocurilor online pentru recrutare pare să fie un caz unic documentat până acum.