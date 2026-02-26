Fără internet pe linia frontului. Deconectarea Starlink în Ucraina lovește dur armata rusă

Un reporter al publicației a surprins, dintr-un post de ascultare ucrainean, convorbiri radio în care soldații ruși se plângeau că terminalele Starlink au rămas fără semnal, lăsând unitățile de pe linia frontului incapabile să coordoneze operațiunile.

„Tot ce mai avem acum sunt radiourile, cablurile și porumbeii”, ar fi spus un soldat rus, conform transmisiunilor interceptate de o unitate ucraineană de recunoaștere și distribuite prin rețeaua Axel Springer Global Reporters.

Deconectarea a fost declanșată la începutul lunii februarie, când SpaceX, compania deținută de Elon Musk, a introdus un sistem strict de verificare a terminalelor. Începând cu 4 februarie, doar dispozitivele aflate pe o „listă albă” aprobată de Ministerul Apărării ucrainean au rămas active, iar unitățile ruse neînregistrate au fost dezactivate, conform Politico.

Măsura a afectat sever forțele ruse, care ajunseseră să depindă masiv de tehnologia Starlink pentru coordonarea dronelor, corectarea focului de artilerie și transmiterea informațiilor în timp real.

Avantajele militare obținute

Potrivit calculelor agenției AFP, bazate pe datele furnizate de Institutul pentru Studiul Războiului, deconectarea Starlink în Ucraina a contribuit la recucerirea a aproximativ 200 km² de teritoriu în sud-estul țării, în zilele imediat următoare întreruperii comunicațiilor ruse.

Terminalele Starlink oferă avantaje operaționale esențiale: elimină necesitatea cablurilor vulnerabile la bombardamente, permit transmiterea imaginilor de dronă în timp real și facilitează utilizarea aplicațiilor criptate precum Signal sau Telegram.

Autoritățile de la Kiev au cerut explicit blocarea utilizării ruse a sistemului, după ce dronele ucrainene au detectat tot mai multe terminale în teritoriile ocupate. Mykhailo Fedorov a declarat că dispozitivele ajungeau la ruși prin țări terțe și a promis restricționarea utilizării acestora la maximum.

Deși bombardamentele rusești au crescut din nou până la mijlocul lunii februarie, acestea au vizat mai ales poziții deja cunoscute, semn că Rusia nu și-a recuperat complet capacitățile pierdute. Analiștii consideră că măsura a încetinit avansul forțelor lui Vladimir Putin, fără a schimba radical linia frontului.

Experții militari susțin că Rusia caută alternative, însă terminalele satelit proprii sunt inferioare din punct de vedere tehnologic. Totodată, revenirea la radiouri clasice expune comunicațiile ruse la interceptări frecvente.