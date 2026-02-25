Rusia intenționează să direcționeze mai multe venituri din petrol către fondul de rezervă bugetară

Rusia se confruntă cu scăderea veniturilor din vânzarea petrolului, principala sa marfă de export, din cauza unui discount tot mai mare pe piețele globale, determinat de presiunile exercitate de SUA asupra principalilor cumpărători ai petrolului rusesc, potrivit Reuters.

„Este posibil ca, având în vedere condițiile externe, indicatorii (bugetari) să fie ușor ajustați, ușor modificați”, le-a declarat Siluanov jurnaliștilor după prezentarea raportului anual al guvernului în parlament.

Siluanov a precizat că executivul intenționează să ia o decizie în următoarele două săptămâni pentru a reduce așa-numitul preț de referință („cut-off”) peste care veniturile fiscale din vânzările de petrol sunt direcționate către Fondul Național de Avere.

Petrolul rusesc a fost tranzacționat constant sub acest prag, stabilit în prezent la 59 de dolari pe baril și programat să scadă cu câte un dolar anual, conform planurilor anunțate anterior.

Rusia dispune de rezerve fiscale în valoare de 56 de miliarde de dolari, pe care guvernul le poate utiliza pentru acoperirea deficitului, însă analiștii estimează că, în ritmul actual de scădere a veniturilor, aceste rezerve ar putea fi în mare parte epuizate în decurs de un an.

Siluanov nu a precizat cu cât intenționează guvernul să reducă prețul de referință, însă o astfel de modificare ar implica automat o reducere a cheltuielilor, deoarece mai mulți bani ar fi direcționați către fond.

Vânzările de valută din fondul de rezervă pe piață au contribuit la aprecierea rublei, iar cursul puternic afectează suplimentar veniturile statului și ale companiilor exportatoare.

Premierul Mikhail Mishustin a declarat în parlament, în timpul prezentării raportului său anual, că marți seară a avut loc o reuniune a principalilor oficiali guvernamentali și ai băncii centrale pentru a discuta modalitățile de finanțare a deficitului bugetar în creștere.