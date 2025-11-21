Europa în alertă: Liderii UE convoacă discuții urgente după planul SUA–Rusia pentru oprirea războiului din Ucraina

Decizia lui Merz vine în contextul intensificării presiunilor diplomatice, iar informația a fost transmisă inițial de Bloomberg, citând surse apropiate discuțiilor.

Potrivit guvernului german, Merz urma să viziteze o școală din Berlin în cursul dimineții, însă a renunțat la această deplasare pentru a contribui la formularea unei poziții comune a Europei. Discuțiile telefonice de vineri reprezintă prima reacție coordonată la nivel înalt din partea capitalelor europene în fața propunerii SUA și Rusiei.

Liderii europeni se coordonează în contextul planului SUA și Rusiei pentru încetarea războiului din Ucraina

La convorbirea de vineri sunt așteptați să participe președintele francez Emmanuel Macron și premierul britanic Keir Starmer, în timp ce sâmbătă, în marja summitului G20 din Africa de Sud, va avea loc o întâlnire față în față a liderilor europeni. Obiectivul acestora este stabilirea unei strategii comune și evaluarea consecințelor geopolitice ale inițiativei propuse de Washington și Moscova.

Surse diplomatice au precizat că și președintele finlandez Alexander Stubb, cunoscut pentru relația sa apropiată cu Donald Trump, este așteptat să participe la discuțiile de sâmbătă. Participarea sa este considerată importantă în contextul influenței sale asupra dialogului transatlantic.

Contact direct cu Washingtonul pe tema planului SUA și Rusiei pentru încetarea războiului din Ucraina

Liderii europeni încearcă, de asemenea, să stabilească o convorbire directă cu oficiali ai Statelor Unite pentru a obține detalii suplimentare despre propunerea Washingtonului și a Rusiei.

Surse din cadrul negocierilor afirmă că statele UE vor să se asigure că pozițiile lor sunt luate în calcul înainte de orice progres diplomatic major.

În timp ce Europa analizează implicațiile noului plan de pace, Ucraina continuă să avertizeze că orice acord trebuie să respecte suveranitatea și integritatea teritorială a țării. De aceea, includerea lui Zelenski în aceste discuții este considerată esențială pentru menținerea unei poziții unitare.